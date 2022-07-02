كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة بومبادور

أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف مضمار بومبادور الفرنسي عصر غد «الأحد»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز الذي يقام تحت مظلة النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وهو حدث دولي مهم ينظم في العديد من الدول، وذلك بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

وخصص كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1200 متر البالغ جائزته المالية 12.000 يورو، للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 6 خيول، لم يسبق لها المشاركة في السباقات، سوي «بيك دوساو» لفردريك جياكوب، الذي حل خامساً في مشاركته الوحيدة، ويشرف عليه ام جارنييه، ويقوده جيوسيب كولتراو.

وينافس على لقب السباق «جاويد» لكاثرين لوميت، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ألكساندر جافلان، و«سامبورستا» لباتريك سانت مارتا، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة لوكاس أرماند، و«جاك آمي» لمانويلا ديفارو، بإشراف أي ار سيمون وقيادة سامي لي.

وهناك ابن «مهاب»الجواد «جامايكا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة انطوين ويرل، و«جنكل هايبوليت»، لأسامة الدافع، وإشراف شارل جوردين.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.