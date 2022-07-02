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بوجاتشار يفوز بالقميص الأبيض في كوبنهاجن
بوجاتشار يفوز بالقميص الأبيض في كوبنهاجن
2 يوليو 2022 13:15

 
كوبنهاجن (وام)


قدم السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق الإمارات بداية جيدة في رحلة الدفاع عن لقبه بسباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس»، وأحرز المركز الثالث في المرحلة الأولى من السباق ليفوز بالقميص الأبيض للسباق.
وانطلقت جولة فرنسا بسباق ضد الزمن على مسار ممهد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وقطع بوجاتشار الفائز بالنسختين الماضيتين من جولة فرنسا مسافة هذه المرحلة الأولى من السباق في 15 دقيقة و24 ثانية، بفارق 7 ثوان فقط عن عن الفائز إيف لامبار دراج فريق «كويك-ستيب ألفا فينيل»، وبثانيتين عن الفائز بالمركز الثاني فاوت فان آرت «جمبو-فيزما». وكان أداء بوجاتشار متميزاً في الجزء الثاني من المرحلة، وبعد أن كان في المركز الـ13 في أول 6.6 كم من المسار، قدم النجم السلوفيني أداءً مثالياً في بقية السباق حتى خط النهاية، ليحجز مكاناً له على منصة التتويج في المرحلة.
ويتصدر بوجاتشار التصنيف بين الشباب، وسوف يرتدي القميص الأبيض في المرحلة الثانية، التي تمتد 202.2 كم بين روسكيلد ونيبورج، عبوراً بجسر «جريت بيلت بريدج»، الذي سيقود الدراجين لمسافة تمتد 18 كم تهب فيها الرياح.

الإمارات
تادي بوجاتشار
الدراجات الهوائية
سباق فرنسا للدراجات
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