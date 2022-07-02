منتخب الجودو للناشئين والشباب يبدأ معسكر الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

ينتظم منتخب الجودو للشباب والناشئين يوم الاثنين المقبل، في معسكره الداخلي بالفجيرة، ويستمر حتى 8 يوليو الحالي، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام بالعاصمة التايلاندية بانكوك، من 16 إلى 22 يوليو، بمشاركة 9 لاعبين، اختارتهم اللجنة الفنية ترقباً للتحدي القاري، وهم لفئة الشباب: أحمد جاسم، زايد فيصل النقبي «اتحاد كلباء»، وسعيد النقبي «الفجيرة للفنون القتالية»، فيما ضمت فئة الناشئين كلاً من حمد الهاشمي «خورفكان»، ومنصور جمعة، ومانع جمعة، وخالد وليد «الشارقة»، ومحمد عبدالله «النصر»، وحميد الشامسي «اتحاد كلباء»، بجانب المدرب الياباني أشيدو كوكي، والمدير الفني للاتحاد شعبان السيد، وستكون تدريبات المنتخب الصاعد بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية، فيما يقيم بفندق ايبيس الفجيرة.

من جهته، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو، بالتعاون المستمر بين الاتحاد ومجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، ومديره العام أحمد حمدان الزيودي، حيث ظل النادي يسهم في دعم مسيرة الاتحاد والمنتخبات الوطنية، واستضافة البطولات الإقليمية والمحلية، ويوفر لها كافه متطلبات النجاح، والتي تتجدد من خلال هذا المعسكر الذي يستعد من خلاله المنتخب الصاعد للبطولة الآسيوية للشباب والناشئين التي تقام في بانكوك منتصف الشهر الحالي، متمنياً أن يواصل منتخب المستقبل تفوقه في البطولة، تكملة للتألق على المستويين العربي والخليجي.