امرأة في «الكالشيو»!



روما (رويترز)

عينت رابطة أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ماريا سول فيريري كابوتي، لإدارة مباريات في موسم 2022-2023، لتصبح أول امرأة تفعل ذلك في تاريخ البطولة.

وأصبحت فيريري كابوتي «31 عاماً» أول امرأة تدير مباراة كان طرفها أحد فرق دوري الدرجة الأولى العام الماضي، حين واجه كالياري منافسه سيتاديلا في كأس إيطاليا.

وستدير الآن مباراة في دوري الأضواء للمرة الأولى الموسم المقبل، بعد انضمامها لقائمة الحكام الرسمية للدوري.

وقال ألفريدو ترنتالانج رئيس لجنة الحكام في إيطاليا «إنها لحظة رائعة وعظيمة وتثير مع ذلك مشاعر الحزن، حين يدهش البعض لوجود امرأة ضمن قائمة الحكام.

وأضاف «بالطبع اختيار ماريا سول، لتصبح أول امرأة تدير مباريات في دوري الأضواء سيتصدر عناوين الأخبار، إنها لحظة تاريخية، لكن هذه الترقية تأتي عن جدارة واستحقاق وليس مجرد منحة».

وانضمت فيريري كابوتي لرابطة الحكام في 2007 وعملت في مسابقات الدوري الخاصة بالمناطق، قبل أن تبدأ في إدارة مباريات بالدرجة الرابعة في 2015.

وجاءت خطوتها التالية في 2019، حين أدارت مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا للسيدات. وفي العام التالي بدأت في العمل بالدرجة الثالثة، كما أدارت مباراة في الدرجة الثانية بين سيتاديلا وسبال قبل مواجهة كالياري في كأس إيطاليا.