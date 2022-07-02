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نيوكاسل يضم بوتمان
نيوكاسل يضم بوتمان
2 يوليو 2022 10:47

 
لندن (د ب أ) 

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع الهولندي سفين بوتمان، بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه ليل الفرنسي بشكل مبدئي.

وذكر نيوكاسل عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه دخل في منافسة مع عدد من الأندية الأوروبية للحصول على توقيع اللاعب البالغ 22 عاماً، والذي وقع عقدا يربطه بالفريق لخمسة أعوام، بعدما نجح في الفوز مع ليل بلقب الدوري وكأس السوبر الفرنسي في موسمين قضاهما هناك.
وأضاف أن بوتمان تخرج من أكاديمية أياكس وانضم إلى فريق هيرنفين في إعارة، قبل أن ينضم إلى ليل حيث شارك معه في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما أنه كان قائد المنتخب الهولندي لأقل من 21 عاماً، كما تم استدعاءه للمنتخب الأول في نوفمبر عام 2020. 

وتابع النادي الإنجليزي أن اللاعب الهولندي الذي يجيد استخدام قدمه اليسرى، أصبح ثالث توقيع للمدرب إيدي هاو، بعد ضم كل من المهاجم الأسترالي مات تارجيت وحارس المرمى نيك بوب في وقت سابق من الشهر الجاري.

من جانبه قال بوتمان في تصريحات لموقع ناديه الجديد: أنا سعيد بالفعل ولا أطيق الانتظار لبدء مغامرة جديدة، إنه أفضل يوم في حياتي أن أوقع مع نادي نيوكاسل، إنه اليوم الذي عملت من أجله وأنا متحمس للغاية.
وكان نيوكاسل قد أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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البريميرليج
نيوكاسل
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