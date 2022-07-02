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ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
2 يوليو 2022 10:27

 
ميلانو (أ ف ب) 

قرر ميلان، المتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2011، الإبقاء على خدمات المدافع الدولي أليساندرو فلورنتسي بالتعاقد معه نهائياً من روما، بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وفق ما أعلن الفريقان، وأفاد ميلان بأن ابن الـ31 عاماً وقع عقداً معه حتى 2025.

وخاض فلورنتسي 30 مباراة مع ميلان الموسم الماضي في جميع المسابقات، بينها 24 في الدوري الذي أنهاه «الروسونيري» أمام جاره الإنتر حامل اللقب.
وبدأ فلورنتسي مشواره في الفرق العمرية لروما حيث وُلِدَ، وسجل بدايته مع الفريق الأول عام 2011 في طريقه لخوض 279 مباراة بقميص «الجالوروسي»، مسجلاً فيها 28 هدفاً «لعل أبرزها الهدف الذي سجله من خط منتصف الملعب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا عام 2015»، وفق ما قال نادي العاصمة في بيانه.
وخاض فلورنتسي مباراته الأخيرة بقميص روما في يناير 2020 حين خسر فريقه أمام يوفنتوس في مسابقة الكأس، قبل الانتقال إلى فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة، ثم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لموسم واحد قبل أن يحل في ميلان.
وخاض فلورنتسي 48 مباراة بقميص المنتخب الإيطالي، آخرها في التعادل السلبي مع إنجلترا في يونيو ضمن دوري الأمم الأوروبية حين دخل في الدقائق الثلاث الأخيرة.

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