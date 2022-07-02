جوبير «1 مقابل 5»



نيويورك (أ ف ب)

ينتقل لاعب الارتكاز الفرنسي رودي جوبير من صفوف يوتا جاز، حيث يلعب منذ 2014 إلى مينيسوتا تمبروولفز، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بحسب ما ذكرت الصحف الأميركية.

اختير جوبير «30 عاماً»، كأفضل مدافع ثلاث مرات في الدوري الأميركي للمحترفين أعوام 2018 و2019 و2021، كما تم اختياره ثلاث مرات لخوض مباراة كل النجوم «أول ستار».

كان جوبير إلى جانب دونوفان ميتشل من أعمدة يوتا جاز، على الرغم من عدم نجاح الفريق، ومقره سولت لايك سيتي، في تحقيق الآمال الموضوعة عليه في مباريات الـ «بلاي أوف» الموسم الماضي.

وبحسب شبكة «اي اس بي ان»، تتضمن صفقة انتقال جوبير «216 سنتيمتراً» إلى مينيسوتا انضمام خمسة لاعبين في الاتجاه المعاكس «ماليك بيزلي، باتريك بيفيرلي، ووكر كيسلر، جاريد فندربيلت ولياندرو بولمارو» وأربعة اختيارات «درافت» في الجولة الأولى في السنوات المقبلة «2023، 2025، 2027 و2029».

سيلعب جوبير إلى جانب لاعب من طراز رفيع هو كارل انتوني تاونز والشاب أنتوني إدواردز.

وكان جوبير وقع في ديسمبر 2020 عقدا مع يوتا جاز كان آنذاك واحداً من أكبر العقود التي تم توقيعها على الإطلاق في الدوري الأميركي للمحترفين، وذلك مقابل 205 مليون دولار على مدى 5 سنوات، وخاض جوبير في صفوف منتخب فرنسا 74 مباراة دولية منذ عام 2012.