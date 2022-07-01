«صيف أبوظبي الرياضي» تستقبل الجمهور بمعارض أدنيك

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، فعالية صيف أبوظبي الرياضي والتي تستمر حتى 31 أغسطس، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية، من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة، في بيئة ملائمة وآمنة خلال فصل الصيف.

وتم إطلاق الفعالية بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، ومجموعة الشركات التابعة لها، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وتنظم الفعالية من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، كما تحظى بدعم من قبل العديد من الجهات والشركات، حيث تشتمل قائمة الرعاة الذهبيين للفعالية، مركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة «دروبس».

وتهدف الفعالية التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتوفير بيئة مثالية للأنشطة الرياضية في أبوظبي خلال فترة الصيف، وتكريس دور الإمارة في دعم الرياضة من خلال مرافقها العالمية المتعددة، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة للرياضة في المنطقة، وترسيخها كأسلوب حياة مستدامة.

وتوفر فعالية «صيف أبوظبي الرياضي» مساحات استثنائية متميزة تتيح لأفراد المجتمع ممارسة الأنشطة الرياضية في ملاعب داخلية مكيّفة، وتقدم أكثر من 25 مضماراً وملعباً مجهزاً وفق أعلى المواصفات تمتد على مساحة تتجاوز 27 ألف متر مربع، ويتخللها أيضاً عدد من الفعاليات المصاحبة المخصصة للأفراد والمجموعات والعائلات ومحبي الرياضة.

وتتضمن فعالية صيف أبوظبي الرياضي عدداً كبيراً من الأنشطة الرياضية والملاعب المخصصة لها في قاعات مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تم تخصيص ثلاثة ملاعب لكرة القدم السباعية، وملعبين لكرة القدم الخماسية، وثمانية ملاعب للتنس الأرضي المصغر «البادل»، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وثلاثة ملاعب لتنس الريشة، وثلاثة ملاعب لكرة الطائرة، وملعب للكريكيت، ومضمار لرياضة الكروس فت، بالإضافة إلى مضمار مخصص للجري بطول كيلو متر. وتستقبل القاعات 8 إلى 12 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، التي تحولت إلى ملاعب محبي الرياضة يومياً طيلة أيام الأسبوع بين الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.