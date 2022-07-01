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إجازة لاعبي الشارقة بين مصر وأوروبا وأميركا
إجازة لاعبي الشارقة بين مصر وأوروبا وأميركا
2 يوليو 2022 01:32

علي معالي (دبي)

يسابق لاعبو الشارقة الزمن لقضاء الإجازة الصيفية قبل انطلاق مرحلة الاستعداد للموسم الجديد، والتي تعتبر واحدة من أهم محطات الفريق لترتيب الأوراق قبل بدء الموسم، حيث يرغب اللاعبون في التخلص من عناء الموسم والعود أكثر نشاطاً وحيوية، خصوصاً وأن الوضع داخل الفريق سيكون مختلفاً لوجود المدرب الروماني كوزمين أولاريو، والذي يولي هذه الفترة التركيز والاستعداد الأكبر كونها نقطة الانطلاقة المهمة له، حيث تولى كوزمين مهمة تدريب الملك بعد انطلاق عدة جولات من الموسم الماضي.
ويدرك لاعبو الشارقة صعوبة العمل مع كوزمين في مرحلة الإعداد، خاصة وأن هناك عناصر تدربت ولعبت تحت قيادة كوزمين لفترات طويلة، وهو ما جعل اللاعبون يرغبون في استغلال الإجازة في الاستجمام في الكثير من البلدان الأوروبية والأميركية، حيث فضل ذهب ماجد حسن إلى تركيا واختار سالم صالح قضاء الإجازة في مصر، وتجول خالد الظنحاني بين القاهرة وباريس ليظهر في زيارة بمنطقة الأهرامات، وكذلك زميله عبدالله غانم، بينما طار محمد عبدالباسط إلى أميركا، وفضل ماجد سرور شواطىء إسبانيا وتحديداً في برشلونة، وانطلق سالم سلطان في رحلة إلى فرنسا وعلي الظنحاني إلى لندن.
وحرص عدد من اللاعبين خاصة الأجانب ومنهم كايو لوكاس على أداء تدريبات تقوية في صالات الجيم، حتى يكون أكثر جاهزية مع انطلاق مرحلة الإعداد التي تبدأ يوم 10 من الشهر الجاري.

الشارقة
الإجازة الصيفية
أولاريو كوزمين
ماجد حسن
سالم صالح
خالد الظنحاني
عبدالله غانم
محمد عبدالباسط
ماجد سرور
سالم سلطان
كايو لوكاس
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