«فنية كلباء» تنتظر رد شباب الأهلي

فيصل النقبي (كلباء)

تنتظر اللجنة الفنية بشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، رد إدارة شباب الأهلي حول طلب إعارة اللاعب أحمد جشك، الذي مثل النمور خلال الموسمين الماضيين عبر نظام الإعارة.

‏‏ويأتي طلب كلباء بعدما قدم اللاعب مستويات جيدة مع الفريق وأسهم في ظهوره بشكل ممتاز خلال الفترة السابقة، الأمر الذي جعله يصنف باعتباره أحد أهم ‏اللاعبين في خط الهجوم والوسط المتقدم.

وحددت اللجنة في اجتماعها الأخير مواعيد بدء فترة الإعداد الداخلي للموسم الجديد فيما يتعلق بالفريق الأول تحت قيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي

‏حيث تقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإعداد بعد عيد الأضحى المبارك، وتتخللها الفحوصات الطبية اللازمة على أن يسافر الفريق المعسكر الخارجي في النمسا ‏بتاريخ 25 يوليو الحالي، ويستمر إلى منتصف أغسطس القادم وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد داخل ‏الدولة.