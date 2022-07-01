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الرياضي
«فنية كلباء» تنتظر رد شباب الأهلي
أحمد جشك
2 يوليو 2022 01:31

فيصل النقبي (كلباء)

تنتظر اللجنة الفنية بشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، رد إدارة شباب الأهلي حول طلب إعارة اللاعب أحمد جشك، الذي مثل النمور خلال الموسمين الماضيين عبر نظام الإعارة.
‏‏ويأتي طلب كلباء بعدما قدم اللاعب مستويات جيدة مع الفريق وأسهم في ظهوره بشكل ممتاز خلال الفترة السابقة، الأمر الذي جعله يصنف باعتباره أحد أهم ‏اللاعبين في خط الهجوم والوسط المتقدم.
وحددت اللجنة في اجتماعها الأخير مواعيد بدء فترة  الإعداد الداخلي للموسم الجديد فيما يتعلق بالفريق الأول تحت قيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي
‏حيث تقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإعداد بعد عيد الأضحى المبارك، وتتخللها الفحوصات الطبية اللازمة على أن يسافر الفريق المعسكر الخارجي في النمسا ‏بتاريخ 25 يوليو الحالي، ويستمر إلى منتصف أغسطس القادم وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد داخل ‏الدولة.

اتحاد كلباء
شباب الأهلي
أحمد جشك
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