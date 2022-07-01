النصر وريفر بليت.. توأمة على الطريقة الأرجنتينية

دبي (الاتحاد)

زار وفد فريق ريفر بليت الأرجنتيتي برئاسة اجناسيو فيلارويل نائب رئيس النادي، وفيلنتين دياز جيليغان مدير العلاقات الدولية في النادي، مقر شركة كرة القدم في نادي النصر، حيث كان في استقبالهم عبد الله بن طوق نائب رئيس مجلس ادارة شركة النصر لكرة القدم، وتوفيق الزهروني المدير التنفيذي.

وجرى خلال الزيارة مناقشة واستعراض خطط التعاون المستقبلية، وطرق مد جسور التواصل بين الناديين، بما فيها تطوير قدرات ومهارات اللاعبين الشباب والمدربين، للارتقاء بمنظومة كرة القدم من خلال تبادل المعارف والخبرات، وإجراء دورات وورش عمل للكوادر التدريبية والفنية للاستفادة من النموذج الاحترافي المتطور في النادي الأرجنتيني، الذي يعد واحداً من أبرز أندية الأرجنتين وأميركا الجنوبية.