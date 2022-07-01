صفقة ماني تلقى الإشادة

ميونيخ (د ب أ)

أعرب أوتمار هيتزفيلد المدرب السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده أن تعاقد بايرن ميونيخ مع النجم السنغالي ساديو ماني، سيكون له أثر إيجابي هائل على النادي والدوري الألماني (بوندسليجا) من حيث الأداء والقدرات التسويقية.

وقال هيتزفيلد «73 عاماً» في تصريحات لصحيفة "أبيلند تسايتونج" نشرتها: ماني يشكل دفعة للبوندسليجا. توصل بايرن ميونيخ إلى الاستنتاجات الصحيحة من الموسم الماضي وعزز صفوف الفريق بشكل هائل.

ويرى هيتزفيلد أن ضم ماني من ليفربول يشكل خطوة هائلة من مدير الكرة حسن صالح حميديتش، الذي يتواجد في إدارة بايرن ميونيخ منذ خمسة أعوام.

وتعاقد بايرن ميونخ أيضاً مع ريان جرافنبرخ ونصير مزراوي من أياكس الهولندي، ويكافح من أجل إبقاء النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضمن صفوف الفريق.

وقال هيتزفيلد: أعتقد بالفعل أن صفقة ماني هي صفقة من الطراز الأول لحسن صالح حميديتش وبايرن، نظراً لإمكانات اللاعب ووضعه كنجم من طراز عالمي حقق الكثير. ماني معروف في مختلف أنحاء العالم. والتعاقد معه يضيف قيمة كبيرة لصورة بايرن.

وكان هيتزفيلد قد تولى تدريب بايرن ميونيخ بين عامي 1998 و2004 وكذلك بين فبراير 2007 ويونيو 2008.