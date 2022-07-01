صلاح مستمر في ليفربول بعقد «طويل الأمد»

ليفربول (أ ف ب)

وقع المهاجم المصري محمد صلاح عقداً جديداً "طويل الأمد" مع ناديه ليفربول الإنجليزي، كما أعلن الأخير رسمياً.

وقال صلاح الذي بلغ الثلاثين من عمره الشهر الماضي: شعوري رائع وأنا متحمس لحصد المزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أخيراً أنجز كل شيء.

وأضاف: استغرق تجديد العقد بعض الوقت لكن الآن وبعدأن حصل هذا الأمر يتعين علينا التركيز على المستقبل.

وتابع: لا شك بأنكم لاحظتم بأن الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، والموسم الماضي كنا قاب قوسين أو أدنى من إحراز أربعة القاب، لكن للأسف في الأسبوعين الأخيرين من الموسم فقدنا لقبين"، في إشارة الى دوري الأبطال الذي خسر ليفربول مباراته النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، والدوري المحلي الذي خسر معركته بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي.

واوضح: أجرينا تعاقدات جديدة ويتعين علينا مواصلة العمل وأن نتمتع بالإيجابية للمنافسة على جميع الالقاب مجدداً.

وبث ليفربول شريط فيديو يظهر فيه صلاح مستلقياً في الهواء الطلق أمام بركة سباحة وهو يطالع رسائل نصية على هاتفه الجوال قبل أن يرتدي قميص ليفربول الرقم 11 ويقول بصوته "صلاح سيبقى".

كما نشر موقع ليفربول الرسمي صورة لصلاح وعلى رأسه تاج وعبارة "ملكنا المصري سيبقى معنا".

ورحب مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب بتجديد عقد صلاح بقوله: إنه ينتمي الينا. هذا هو ناديه.انا متأكد من أن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من التألق لصلاح وهذا ليس بالامر القليل، لانه على مدى السنوات الخمس الاخيرة بلغ مرتبة الاساطير معنا.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق.