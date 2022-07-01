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إنتر ميلان يصطاد الطيور الحرة
إنتر ميلان يصطاد الطيور الحرة
1 يوليو 2022 18:58

روما(أ ف ب) 
حصل إنتر الإيطالي على خدمات حارس مرمى الكاميرون أندريه أونانا، والأرميني هنريك مخيتاريان وكلاهما بصفقة حرة بعد انتهاء عقديهما مع أياكس الهولندي وروما الإيطالي توالياً.
تم الإعلان عن الصفقتين ضمن الانتقالات المكتملة على موقع الدوري الإيطالي لكرة القدم، ما يجعلهما رسميتين حتى لو لم يعلن إنتر عن انتقالهما بعد.
كان إنتر نشطاً في فترة الانتقالات الصيفية التي افتتحت رسمياً في إيطاليا الجمعة، مع عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إليه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي.
ويجري مسؤولو إنتر مفاوضات لضم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي انتهى عقده مع يوفنتوس ولم يجدده.
تم التعاقد مع أونانا «26 عاماً» تمهيداً لكي يخلف المخضرم السلوفيني سمير هاندانوفيتش البالغ من العمر 37 عاماً، والذي يدافع عن الوان إنتر منذ 10 سنوات.
وقُع أونانا عقدًا مدته خمس سنوات مع إنتر، علماً بانه لم يلعب كثيراً منذ أوقف لتعاطيه المنشطات لمدة تسعة أشهر قبل نحو عام.
أما مخيتاريان، فوقع عقداً لمدة سنتين وسيحصل على 4.5 مليون يورو في الموسم الواحد. لعب الأرميني الدولي السابق لمدة ثلاث سنوات في روما وفاز مع الأخير بمسابقة "كونفرنس ليج" في مايو الماضي بإشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
سبق لمخيتاريان «33 عاماً» أن لعب لمانشستر يونايتد الإنجليزي وفاز معه بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى أرسنال الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني.
كما فاز بثلاث مرات متتالية بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في أوكرانيا، عندما كان لاعباً في صفوف شاختار دانيتسك بين عامي 2011 و2013.

روما
إنتر ميلان
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بروسيا دورتموند
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