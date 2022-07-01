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نيس يرصد حارس مونشنجلادباخ
نيس يرصد حارس مونشنجلادباخ
1 يوليو 2022 17:30

برلين (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية في فرنسا وألمانيا، أن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم يرغب في التعاقد مع يان سومر حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.
ويتولى لوسيان فافر، المدير الفني السابق لمونشنجلادباخ، تدريب نيس حالياً، وقد أبدى المدرب رغبة في ضم حارس المرمى السويسري البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يتواجد ضمن صفوف مونشنجلادباخ منذ ثمانية أعوام.
وذكرت تقارير أن سومر، الذي يستمر عقده مع مونشنجلادباخ لمدة عام آخر، يرغب أيضاً في الانتقال إلى نيس.
وتولى فافر تدريب نيس بعد أن رفض العودة لمونشنجلادباخ، وقال خلال تقديمه أمام وسائل الإعلام إن التعاقد مع حارس مرمى يعد أمراً أساسياً بعد انتقال والتر بينيتيز إلى إيندهوفن الهولندي.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نيس وفافر يوجهان أنظارهما أيضاً نحو الحسن بليا وماركوس تورام مهاجمي مونشنجلادباخ.
ويتولى دانييل فارك، مدرب نورويتش سيتي السابق، تدريب مونشنجلادباخ، وذلك عقب رحيل أدي هيتر عن تدريب الفريق الألماني، بعد نتائج مخيبة الآمال وإنهاء الموسم الماضي في منتصف جدول الدوري.

لوسيان فافر
بروسيا دورتموند
بروسيا مونشنجلادباخ
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