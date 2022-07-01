«جارف» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد "جارف" بطلاً للمحطة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار سان سيرو في مدينة ميلانو بإيطاليا، ضمن أجندة سلسلة سباقات النسخة التاسعة والعشرين.

وحققت المحطة الإيطالية مكتسبات مهمة ونجاحات جديدة للكأس الغالية، التي تحظى باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتقام ضمن الخطط الرائدة لدولة الإمارات لإعلاء نهج المغفور له تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

ونجح الجواد "جارف" المنحدر من نسل "داحس x قيس دي غزال بنت دورمان"، في الفوز بلقب سباق المحطة الإيطالية التي أقيمت لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهدت مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في إيطاليا وأوروبا، ليضيف "جارف" لقباً جديداً لرصيده في سلسة سباقات الكأس الغالية، لاسيما بعد فوزه العام الماضي بلقب سباق المحطة الهولندية، ليواصل الحفاظ على عروضه المميزة وتألقه في سباقات الخيل العربي بأوروبا.

وتمكن البطل من قطع مسافة السباق بزمن 2:12:00 دقيقة، وبفارق طول عن نينوى بنت داحس لإسطبلات النجيفي، التي جاءت بالمرتبة الثانية، فيما حلت بالمرتبة الثالثة الفرس أمواج الخالدية.

وفي ختام السباق، توج فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وناصر الخاجة رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية في سفارة الدولة لدى إيطاليا، إلى جانب سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، البطل جارف مع تسليم الكؤوس للمدرب والفارس.

من جهته قال فيصل الرحماني: محطة إيطاليا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا وتشهد تطورات رائعة خلال السنوات الأخيرة، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودور سموه الريادي لرفعة شأن الخيل العربية في كافة دول العالم، معرباً عن فخره بالنجاحات والأصداء العالمية التي حصدتها الجولة الرابعة من سلسلة سباقات الكأس الغالية، امتداداً للمكانة والسمعة المرموقة للدولة على الصعيد الدولي، مشيداً بالاهتمام الإعلامي الكبير والترحيب المميز من اتحاد الخيل العربي في إيطاليا والمنظمين والملاك والمربين بجانب الجماهير، وأضاف: السباق شهد مشاركة أفضل المرابط ونخبة الخيول، وهو ما انعكس على قوة السباق الذي جاء حافلاً بالندية والتنافس المحتدم حتى لحظاته الأخيرة التي حبست الأنفاس."

بدوره هو الآخر قال ناصر الخاجة : سعداء بالتواجد في المحطة الرابعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية وفي مضمار سان سيرو العريق، الذي استضاف الحدث وسط حضور جماهيري مميز وكرنفال احتفالي رائع، الأمر الذي يؤكد المكانة المرموقة للحدث في المضامير العالمية، متوجها بأسمى آيات الشكر والتقدير تثميناً لدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لمسيرة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، التي تسجل في كل عام نجاحات مهمة تساهم في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في كافة المحافل.