5 ألقاب تترقب الأبطال في «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بأبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة الجديدة، غداً وبعد غدً، نسختين جديدتين من بطولات "محاربي الإمارات" النسخة «30» الدولية، والنسخة «31» العربية الثامنة، بمشاركة 54 مقاتلاً ومقاتلة من أبرز نجوم اللعبة في المنطقة والعالم.

وكشفت اللجنة خلال مؤتمر صحفي بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث رئيس اللجنة المنظمة، عن اكتمال كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالبطولة والتجهيزات التي اكتملت في صالة النزالات، والفئات التي ستشارك في الحدث الذي سيشهد لأول مرة 5 نزالات على لقب البطولة.

وتنطلق البطولة بالنسخة «30» الدولية، بمشاركة 13 مقاتلاً ومقاتلة، ويشهد النزال الرئيسي مواجهة قوية بين الأردني علي القيسي بطل وزن الريشة، الذي يدافع عن لقبه ضد الكندي جيسي آرنيت، فيما يدافع بطل وزن الديك فنيسيوس دي أوليفيرا عن لقبه في مواجهة علي طالب في النزال الرئيسي المشترك، إلى جانب نزالات قوية من عدد من الموهوبين.

بينما تقام غداً النسخة العربية الثامنة، بمشاركة 28 مقاتلاً ومقاتلة بينهم اثنين من المقاتلين الإماراتيين، وهما هادي عمر الحسيني وراشد داوود، ويظهر في النزال الرئيسي إكزافير علوي ضد فابريسيو صرّاف للفوز بلقب النسخة العربية في وزن الديك.

وكما سيتم تتويج بطلين آخرين خلال هذه النسخة، حيث يلتقي إسلام سياحة ولايد زرهوني على لقب وزن المتوسط، ونورس أبزخ وسامي يحيى على لقب وزن الذبابة.

من جانبه، أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة "محاربي الإمارات" أن الوصول إلى النسخة 30 من البطولة، كان علامة فارق في تاريخها وإنجاز كبير يدعونا للفخر والاعتزاز بما تحقق، بفضل دعم القيادة الرشيدة، مثمناً الدعم الكبير الذي حظيت به البطولة من القيادات الرياضية، على رأسها سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح درويش أن رؤية وتوجيهات عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، مهدت النجاح للحدث، لافتاً إلى أن إقامة خمس نزالات لأول مرة على ألقاب البطولة ضمن فئات متعددة، يأتي احتفالاً بهذه النسخة المميزة من الحدث الأكبر.

وتابع:" فخورون بما حققته "محاربي الإمارات" من إنجازات ونجاحات خلال فترةٍ قياسية، أبهرت العالم أجمع بحسن تنظيمها ورقي مستواها الفني، ما أهلها للانضمام إلى باقة UFC Fight Pass خلال هذه الفترة القياسية من نشأتها، حيث أصبحت تبث في 108 دول على مستوى العالم، علاوة على 35 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.