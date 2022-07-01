خيول الإمارات إلى تحدي سباق إكليبس ستيكس

أبوظبي (الاتحاد)

تواجه خيول الإمارات غداً، التحدي في سباق اكليبس ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل وربع الميل، والذي يقام بمضمار سانداون العريق بالمملكة المتحدة، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وتتجه الأنظار نحو السباق الأعرق في إنجلترا على لقب سباق كورال إكليبس، ويسعى المهر "نيتيف تريل" لجودلفين، وبإشراف شارلي أبلباي، وبقيادة وليام بيوك، إلى إثبات جدارته، بعد فوزه بسباق الجنيز الأيرلندي الكلاسيكي لمسافة 1600 متر بمضمار كوراه.

وكان "نيتيف تريل" ابن "أواسيس دريم"، والفائز بسباق ناشونال ستيكس للفئة الأولى، قد توج بطلاً للخيول الناشئة في سن السنتين العام الماضي، ويشارك في هذه المسافة للمرة الأولى.

الممثل الثاني لخيول الإمارات هو "لورد نورث" لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات، الفائز مرتين بسباق دبي تيرف للفئة الأولى.

ويجتذب سباق كورال إكليبس أبطالاً من الدرجة العالية، متضمنة الفائز بالديربي الفرنسي "فاديني"، إلى جانب أبطال الفئة الأولى، "مشرف" و"باي بريدج" و"النكير".

وتأسس السباق العريق لأول مرة في عام 1886 وكان أغلى سباق في بريطانيا يومها، وأول بطل هو الجواد "بنديجو" بقيادة الفارس توم كانون.

خيول الإمارات نالت اللقب 14 مرة

نالت خيول الإمارات شرف الفوز بلقب «إكليبس ستيكس» 14 مرة من قبل، حيث حقق «بيبليز» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفوز الأول عام 1985 مسجلاً 2.07.33 دقيقة.

ونال «متوتو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم اللقب الثاني عام 1987، وحافظ على اللقب للمرة الثانية عام 1988.

وتوج «نشوان» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بطلاً للسباق عام 1989، فيما ناله «المأمول» أيضاً عام 1990.

وحقق «أوبرا هاوس» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللقب في عام 1993، ومسجلاً زمنا وقدره 2:06:25 دقيقة.

ونال «إزود» للمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم اللقب عام 1994، حصل «هالينج» لجودلفين على اللقب مرتين على التوالي عامي 1995 و1996.

كما ناله «ديلامي» لجودلفين عام 1998، وتوج «رفيوز توبند» لجودلفين باللقب عام 2004.

وتوج «مخضرم» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم باللقب عام 2014، مسجلاً زمناً قدره 2.04.47 دقيقة، وفاز الجواد "هوكبيل" لجودلفين باللقب عام 2016، مسجلاً زمنا وقدره 2:10:71 دقيقة.

وفاز "غياث" لجودلفين باللقب عام 2020، ومسجلاً 2:04.48 دقيقة.

وولد الجواد "إكليبس" بالتزامن مع كسوف الشمس في 11/4/1764، بواسطة مربيه الأمير ويليام أغسطس دوق كمبرلاند، وينحدر نسل "إكليبس" من "مارسك" ابن"سكويرت" المنحدر من نسل الجواد العربي الأصيل "دارلي أريبيان"، وأمه هي "سبيليتا" المولودة عام 1749 من الفحل "ريجليوس" المنحدر من نسل الفحل العربي الأصيل "جودلفين أريبيان".