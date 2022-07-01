بمشاركة ثلاثي منتخبنا.. بطولة أوروبا المفتوحة للجودو تنطلق غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء غدٍ بطولة أوروبا المفتوحة للجودو، التي تقام بمدينة كلوج نابوكا السياحية في رومانيا بمشاركة 212 لاعباً ولاعبة من 33 دولة، من بينها مشاركة منتخبنا الوطني الأول والمنتخب السعودي الذي يشارك بعدد 7 لاعبين ولاعبات.

وكانت بعثة منتخبنا قد وصلت رومانيا أمس الأول، وأكمل الفريق استعداداته للتحدي الأوروبي بإشراف المدرب فيكتور، حيث تأتي المشاركة بعدد 3 لاعبين هم: جور شغيلي الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، والذي سيخوض أولى تصفيات البطولة للوزن الخفيف، فيما يلعب جريجور ارام في وزن تحت 90 كجم، إضافة إلى اللاعب ماجو معروف في وزن فوق 100 كجم.

واطمآن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، في اتصال مع ناصر التميمي أمين السر العام رئيس البعثة، على جاهزية منتخبنا، مؤكداً على أهمية المشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة التي تضم نخبة من ابطال العالم، والتي يشارك منتخب رومانيا بعدد 34 لاعباً ولاعبة، وأشار إلى أن مشاركة منتخبنا في تلك البطولة القوية تسهم في إعداده لبطولة العاصمة المجرية بودابست جراند سلام للجودو، التي تقام خلال الفترة من 8 الى 10 يوليو الحالي، والتي يشارك فيها منتخبنا بعدد 5 لاعبين، هم، جريجور ارام وماجو معروف وجور شغيلي وسعيد النقبي وتاتا نوغزاري بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف.

وعقب بطولة المجر ينتقل منتخبنا للمشاركة في بطولة زغرب جراند بري، التي تحتضنها كرواتيا خلال الفترة من 15 - 17 يوليو المقبل بمشاركة 62 دولة حتى الآن، والتي يشارك فيها منتخبنا بعدد 4 لاعبين، كما يتواصل برنامج المنتخب الأول بعد ذلك حتى موعد بطولة أبوظبي جراند سلام، خلال الفترة من 21 الى 23 أكتوبر 2022.