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عجمان يدشن الإعداد للموسم الجديد 17 يوليو
عجمان يدشن الإعداد للموسم الجديد 17 يوليو
1 يوليو 2022 16:00

رضا سليم (دبي)
حدد الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة الصربي جوران موعد انطلاق برنامج الإعداد للموسم الجديد، لينطلق يوم 17 يوليو الجاري بالمرحلة الأولى، والتي تشتمل على 3 محطات، حيث سيتجه الفريق في المرحلة الثانية إلى معسكر صربيا يوم 27 يوليو الجاري ولمدة أسبوعين، يتخلله عدداً من المباريات الودية، ثم العودة للمرحلة الثالثة باستاد راشد بن سعيد وخوض مباريات أخرى مع فرق الدوري والدرجة الأولى، حتى موعد انطلاقة مباريات الموسم الجديد للدوري يوم 2 سبتمبر
وتشتمل المرحلة الأولى من الإعداد على الفحوصات الطبية للاعبين، والتي سيقوم بها الجهاز الطبي برئاسة الدكتور طارق محمد، ثم الدخول إلى مرحلة اللياقة البدنية للاعبين على مدار الأسبوع، وبعدها تنطلق التدريبات في الملعب قبل التوجه إلى صربيا.
ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد بحثاً عن الظهور المميز، بعدما قدم "البرتقالي" مستوي جيد في الموسم الماضي وحقق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، ما يجعل الجماهير تنتظر خطوة أفضل نحو منافسة الكبار في المربع الذهبي وتحقيق بطولة للنادي، حيث كانت كأس اتصالات للمحترفين 2013 آخر لقب حصل عليه الفريق.
ويأتي هذا في الوقت الذي تسابق إدارة النادي الزمن لحسم بقية صفقات الموسم على مستوى الأجانب، ليتمكن اللاعبون من اللحاق ببرنامج الإعداد من البداية وتحقيق الانسجام مع بقية اللاعبين، حيث لم يحسم النادي سوى 3 لاعبين فقط هم التونسي فراس بالعربي المستمر في عقده من الموسم الماضي، والتجديد مع المغربي وليد أزارو والمدافع السلوفيني ميرال، ولا زالت هناك بعض الصفقات المعلقة والتي تنتظر إدارة النادي حسمها ومنها صفقة علي مدن لاعب العروبة، الذي طلبت إدارة النادي استعارته من نادي الرفاع البحريني لكن الصفقة لم تصل إلى خط النهاية، والبرازيلي لياندرو لاعب شباب الأهلي والذي استمر مع الفريق لمدة موسمين وطلبت إدارة النادي تجديد استعارته وتنتظر أيضاً الرد الأخير.

عجمان
شباب الأهلي
وليد أزارو
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