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أورتيجا أحدث صفقات السيتي
أورتيجا أحدث صفقات السيتي
1 يوليو 2022 14:53

مانشستر (أ ف ب) 

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع حارس المرمى الألماني شتيفان أورتيجا في صفقة انتقال حر.
وانتهى عقد أورتيجا البالغ من العمر 29 عاماً مع أرمينيا بيليفيلد نهاية الشهر الماضي، وسيكون حارساً احتياطياً للأساسي الدولي البرازيلي إيدرسون.
وقال أورتيجا: هذا انتقال رائع بالنسبة لي، مضيفاً: مانشستر سيتي فريق مذهل - فريق يملك تشكيلة من الطراز العالمي في كل المراكز.
وتابع: الحصول على فرصة للانضمام إلى هذه المجموعة من اللاعبين والمساعدة في مواصلة نجاح النادي هو حلم بالنسبة لي.
ومن المرجح أن يحل أورتيجا محل حارس المرمى الأميركي زاك ستيفن، الذي تشير تقارير صحفية إلى أنه من المقرر أن ينضم إلى ميدلزبره على سبيل الإعارة، في محاولة للحصول على المزيد من وقت اللعب قبل نهائيات كأس العالم في قطر.
وقال مدير الكرة الإسباني للنادي الإنجليزي تشيكي بيجيرستاين: هذه صفقة جيدة جداً لسيتي. شتيفان يملك جودة ممتازة ومسيرته الاحترافية تتحدث عن نفسها. نحن نتعاقد مع حارس مرمى لديه خبرة واسعة، وسوف يساعدنا في سعينا لتحقيق المزيد من الألقاب.
وبات أورتيجا ثاني صفقة لسيتي في فترة الانتقالات الصيفية بعد النرويجي إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند الألماني.
ويقترب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من شراء لاعب الوسط الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس من ليدز يونايتد.

مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
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