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يوكيتش مع ناجتس بصفقة قياسية
يوكيتش مع ناجتس بصفقة قياسية
1 يوليو 2022 14:44

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

مدّد الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري المنتظم "أم في بي" في الموسمين الماضيين، عقده مع فريقه الحالي دنفر ناجتس بصفقة قياسية في تاريخ الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، بقيمة 264 مليون يورو لفترة خمسة أعوام.
وسلط ناجتس الضوء على الصفقة القياسية من بين عدة وسائل مع لاعب الارتكاز يوكيتش "27 عاماً"، في وقت تبدأ فيه فترة المحادثات مع اللاعبين المتحررين من عقودهم.
وكما كان متوقعاً، توصل الطرفان إلى اتفاق بعدما أكد يوكيتش الذي اختير أفضل لاعب في الدوري في مايو للموسم الثاني توالياً، أنه غير مهتم بالرحيل عن فريقه غداة خسارة دنفر ناجتس أمام جولدن ستايت ووريرز في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".
وعندما سُئل عن موقفه في حال اقترح ناجتس عليه تمديد عقده، قال: بالطبع سأوافق لأني أحب هذا النادي، والناس التي تعمل هنا.
كما أشار إلى علاقته الجيدة مع الجميع، بدءًا من المالك حتى المسؤول عن المعدات.
وباختياره أفضل لاعب في الدوري عامين توالياً، انضم يوكيتش إلى النادي المغلق للأساطير، على غرار بيل راسل وويلت تشامبرلين وكريم عبدالجبار وموزيس مالون ولاري بيرد وماجيك جونسون ومايكل جوردان وتيم دانكن والكندي ستيف ناش وليبرون جيمس وستيفن كوري واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، وهي الأسماء، التي توجت بلقب الدوري باستثناء ناش ويوكيتش.
وتألق "الجوكر" بشكل لافت خلال الموسم المنتظم المنصرم بتسجيله 27.1 نقطة في المباراة الواحدة (58.3 % من النجاح)، إضافة إلى 13.8 متابعة و7.9 تمريرات حاسمة.
وبعدما تم اختياره في المرتبة 41 في "درافت" عام 2014، تحوّل يوكيتش إلى نجم خارق متحفظ ولكن لا يمكن الاستغناء عنه في صفوف ناجتس.

فريق دنفر ناجتس
دوري السلة الأميركي للمحترفين
جولدن ستايت ووريورز
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