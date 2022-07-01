ليون يكتشف حمضه النووي بـ «توليسو»

ليون (أ ف ب)

أعلن أولمبيك ليون ثامن الدوري الفرنسي لكرة القدم رسمياً في بيان، عودة لاعب وسطه كورنتان توليسو إلى صفوفه لمدة خمسة مواسم، بعد خمس سنوات من انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وانتهى عقد توليسو "27 عاماً" مع النادي البافاري الذي انضم إليه مقابل 41.5 مليون يورو، وفاز معه بخمسة ألقاب في البوندسليجا ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا في 2020، لكن مسيرته معه شهدت تعرضه لإصابات عديدة.

وتأتي عودة بطل العالم 2018 إلى صفوف ليون بعد عودة نجم آخر تكوَّن في مدرسة الفريق هو المهاجم ألكسندر لاكازيت، الذي وقّع في التاسع من يونيو الماضي عقداً لمدة ثلاثة مواسم عقب انتهاء عقده مع أرسنال الإنجليزي، بعدما انتقل إليه من ليون في عام 2017 مقابل 53 مليون يورو.

وأوضح رئيس ليون جان ميشال أولاس أن صفقتي توليسو ولاكازيت وكذلك تمديد عقد لاعب الوسط ماكسانس كاكريه وحارس المرمى البرتغالي أنتوني لوبيش، وهما ركيزتان أساسيتان في الفريق، جزء من السياسة الرياضية للنادي الذي يرغب في "إعادة اكتشاف حمضه النووي".

وأكد ليون الذي سيغيب عن المسابقات القارية الموسم المقبل بسبب حلوله ثامناً موسم 2021-2022، في بيانه أن عودة توليسو: "تدّل على طموحات ليون الكبيرة ورغبة النادي في الفوز بالألقاب مرة أخرى"، وهي طموحات تتزامن مع استحواذ مجموعة "إيجل فوتبول هولدينجز" التي يملكها الملياردير الأميركي جون تيكستور على أغلبية الأسهم في مجموعة "أولمبيك ليون" الشركة القابضة التي تمثل النادي الفرنسي.

وبدأ توليسو مشواره الكروي في أكاديمية ليون عام 2007 واستهل مسيرته مع الفريق الأول عام 2013. خاض 28 مباراة مع منتخب فرنسا وتوج معه بطلاً للعالم في عام 2018 في روسيا.

لكن الفترة التي قضاها في بايرن ميونيخ شابتها إصابات بينها تمزق في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى في سبتمبر 2018، وعملية جراحية في كاحله الأيسر في أبريل 2020، ومشاكل عضلية مختلفة.

خاض توليسو 15 مباراة مع النادي البافاري الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع واحداً.