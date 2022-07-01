«بسنت» أسرع سيدة في مصر وأفريقيا

علي معالي (دبي)

تحمل بسنت حميدة أمل المصريين والعرب في سباقات العدو في رياضة "أم الألعاب"، بعد ظهورها اللافت والمتميز بمنحها مصر أول ميدالية ذهبية في تاريخ سباقات العدو بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حالياً في مدينة وهران الجزائرية.

وفرضت المصرية بسنت حميدة "26 عاماً" نفسها بشكل رائع على دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية، بحصولها على الميدالية الذهبية لمنافسات 100 متر عدو مسجلة رقماً جديداً بلغ 11.10 ثانية، كما صعدت العداءة المصرية إلي الدور النهائي بتحقيقها المركز الأول في التصفيات بزمن قدره 11.23 ثانية.

وضعت "بسنت" نفسها على قمة الرياضة المصرية لتصبح أول عداءة في تاريخ الفراعنة، تحقق ميدالية ذهبية في سباقات العدو، والذي تحقق بعدما حطمت الرقم القياسي المصري في سبتمبر 2020 والحصول على الميدالية الذهبية في لقاء كلادينو الدولي بدولة التشيك في سباق 100م، وهو أحد أهم اللقاءات الدولية السنوية الذي يجمع أبطال العالم.

وفي نفس الحدث الدولي الكبير خلال شهر مايو الماضي، نجحت بسنت حميدة في التتويج بميداليتين ذهبيتين في 100 و200 م عدو، لتحافظ البطلة على صدارتها لسباقات السرعة كأسرع عداءة مصرية وعربية.

وتعتبر بسنت في الوقت الراهن واحدة من أسرع العداءات في مصر وأفريقيا والوطن العربي، بعد الطفرة الكبيرة التي قامت بها في الجزائر، وبعدما حصلت النجمة المصرية على الميدالية الذهبية في سباق 100 م، نالت تشجيعاً حاراً من قبل الجماهير الجزائرية.

في عام 2013 كانت المشاركة الدولية الأولى لـ "بسنت" في بطولة الشباب العربية في القاهرة، وفازت بالميدالية الفضية في سباق 100 م عدو والميدالية الذهبية في سباق 200 م عدو بزمن 24.71 ثانية، ثم واصلت تألقها بالفوز بالبطولة العربية للناشئات في القاهرة في العام التالي في سباق 100 م، في زمن قدره 12.13 ثانية.

وتفضل بسنت الملقبة بـ "الغزال الأسمر" أن تؤدي تدريباتها على استاد الإسكندرية، وتتفاءل بذلك كثيراً، لكنها لم تستطع المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإصابة التي لحقت بها.