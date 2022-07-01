شباب السلة يدخل «الثالثة» استعداداً لبطولتي العرب وآسيا

علي معالي (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني للشباب في كرة السلة المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد للبطولة العربية والتصفيات الآسيوية، والتي تستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة 16 لاعباً، وذلك بعدما انتهت المرحلتين الأولى في دبي، والثانية في خورفكان، حيث حصل اللاعبون بالأمس على راحة 24 ساعة، قبل أن يعود الفريق إلى خورفكان مجدداً.

وتضم قائمة المنتخب الحالية بعد تقليصهم إلى 16 لاعباً، زايد عبدالرحمن عبدالله، محمد سعيد عبدالله، زايد طارق السيد من نادي الوحدة، وسالم فاضل الشامسي، راكان غانم الشمري «العين»، وسيف حامد محمد، عبدالعزيز خليفة عبدالله «الوصل»، وحسين خالد ناصر «شباب الأهلي»، وسعيد هاشل سعيد، محمد عبدالله جابر، راشد عبدالحكيم عبدالرحمن، زايد توفيق الجسمي، خليفة توفيق الجسمي «الشارقة»، وحسن إبراهيم السيد، حمد محمود صالح «النصر» وراكان عبدالله ربيع «بني ياس».

ويضم الجهازين الفني والإداري كلاً من سالم عتيق مدرباً، يعاونه أيوب أحمد وجاسم عبدالرضا ومعهم الإداري علي الحمادي.

وأكد علي الحمادي أن هذه الاستعدادات تأتي للمشاركة في البطولة العربية، التي ستقام في القاهرة خلال الفترة من 14 حتى 21 يوليو الجاري، وبعدها المشاركة في بطولة الخليج بدبي خلال الفترة من 26 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل والمؤهلة إلي نهائيات آسيا.

وعبر الحمادي عن تفاؤله بما ظهر عليه المنتخب خلال المرحلة الثانية، والتي ركز فيها الجهاز الفني على الجانبين الفني والبدني بالعمل الجماعي المشترك، في ظل التدريبات اليومية على مرحلتين، قائلاً: هناك جهد كبير يبذله الجهاز الفني، بالتعاون مع اللاعبين الذين يرغبون في تقديم أفضل ما لديهم في الحدثين المقبلين عربياً وخليجياً، خاصة وأن المنافسة الثانية وهي الخليجية ستقام في ضيافة دبي مؤهلة بطولة آسيا.