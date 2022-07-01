«فتيات الشارقة للشطرنج» يعسكر في التشيك

الشارقة (الاتحاد)



غادرت البلاد إلى جمهورية التشيك بعثة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 9 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة 12 لاعبة من لاعبات النادي، ممن حققن إنجازات متميزة في الفترة الماضية، ولديهن المهارات الكبيرة من أجل المشاركة في مختلف البطولات المحلية والخارجية ومواصلة تحقيق الإنجازات.

ويأتي المعسكر استعداداً لاستحقاقات الفترة المقبلة للنادي ولجميع البطولات التي يشارك فيها، من أجل صقل مهارات اللاعبات، وإكسابهن خبرات عالمية، وكذلك مساعدة اللاعبات في تحسين التصنيف.

وأكدت علياء غريب المازمي رئيس اللجنة الفنية بالنادي، أن اختيار دولة التشيك كدولة معروفة بتنظيم المعسكرات، حيث تجذب مستويات مختلفة من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم ذلك في تعرف اللاعبات على مهارات وخطط جديدة، ويحرص النادي دائماً على دعم لاعباته طوال العام، ويعد المعسكر الصيفي سواء الداخلي أو الخارجي فرصة كبيرة للاعبات النادي من أجل إكسابهن المزيد من المهارات.

وأضافت: نأمل أن يحقق المعسكر أهدافه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن العديد من لاعبات النادي لديهن الموهبة التي تحتاج إلى المزيد من الدعم والتوجيه؛ ولذا نرى أن المعسكر الصيفي الخارجي يمثل فرصة كبيرة من أجل الاحتكاك مع لاعبات من دول أخرى وكسب المزيد من الخبرات.