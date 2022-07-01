العين يعتمد شعار «دولية الطائرة»

العين (الاتحاد)



اعتمد نادي العين شعار البطولة الدولية للكرة الطائرة، والتي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 28 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من الفرق العربية والآسيوية والأفريقية إضافة إلى فريق العين.

وقال خميس عبيد الكعبي رئيس شركة العين للألعاب الرياضية: حرصنا على أن نقدم لجمهور وعشاق نادي العين مناسبة رياضية يستفيد منها فريق النادي استعداداً للموسم الرياضي المقبل، إضافة إلى إضفاء أجواء رياضية في التنافس على كأس بطولة دولية في الكرة الطائرة يشارك فيها عددٌ من الفرق العريقة.

وأضاف: هذه إحدى مبادرات شركة العين للألعاب الرياضية وجمهور العين وعشاق الألعاب الرياضية، سيكونون على موعد مع بطولات أخرى، سيتم الإعلان عنها في وقتها.

وقال: اليوم اعتمدت شركة العين للألعاب الرياضية هذا الشعار الذي يرمز إلى التحدي الرياضي تحت علم دولة الإمارات الحبيبة، وسنعلن خلال الأيام القليلة المقبلة تفاصيل إضافية أخرى عن الحدث.