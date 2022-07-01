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بطاقة «إسعاد» لمنتخب الدراجات
بطاقة «إسعاد» لمنتخب الدراجات
1 يوليو 2022 14:04

دبي (الاتحاد)
استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، في إطار التعاون والتنسيق الدائمين بين الطرفين، بما يخدم نشاط الدراجات الهوائية في الدولة.
جرى خلال اللقاء الذي حضره ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، والمقدم عبد الباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، وأحمد المطيوعي مستشار رئيس الاتحاد رئيس لجنة التسويق، استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير النشاط الرياضي في لعبة الدراجات، ودعم المنتخبات الوطنية وفي نهاية اللقاء تسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، من منصور بوعصيبه قميص المنتخب الوطني.
وأثنى معاليه على النتائج المتميزة التي حققها اتحاد الدراجات خلال مشاركة فريق الرجال والسيدات في دورة الألعاب الخليجية بالكويت، إضافة إلى الذهبية الآسيوية التي حققها المنتخب في البطولة الآسيوية للمضمار بواسطة يوسف ميرزا، والميدالية البرونزية التي حققتها سيدات الإمارات عن طريق صفية الصايغ.
من جانبه عبر منصور بوعصيبه عن شكره وتقديره لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على حرصه ودعمه المنتخب الوطني عبر بطاقة "إسعاد".

عبد الله خليفة المري
يوسف ميرزا
صفية الصايغ
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