«الشياطين» في مقاعد المتفرجين!

عمرو عبيد (القاهرة)

بدأت أغلب الأندية في إعادة ترتيب أوراقها خلال «الميركاتو الصيفي» قبل انطلاق الموسم المزدحم الصعب، وتحرك السيتي وليفربول مُبكراً لضمان استمرار منافستهما الشرسة في «البريميرليج»، بينما لا يزال مانشستر يونايتد «تائهاً» مثلما اعتاد في السنوات الأخيرة!.

مانشستر يونايتد الذي عرف طريق «يوروبا ليج» 6 مرات خلال العقد السابق، وابتعد عن «مربع الذهب» في «البريميرليج» 5 مرات في آخر 9 مواسم، وحلّ سادساً في نسخة 2021-2022، خالف كل توقعات «الثورة المرتقبة» بالبقاء في مقاعد المتفرجين حتى الآن في «ميركاتو الصيف، وتعاقد«الشياطين» مع المدرب تين هاج من أجل إحداث تلك«الثورة»الفنية والتعاقدية بعد سنوات إخفاق طالت كثيراً، بعدما توقف عن حصد البطولات منذ 5 مواسم وكان لقب«يوروبا ليج 2017»الأكبر بعد التتويج بالدوري عام 2013.

لكن معاناة النادي والمدرب في سوق الانتقالات بدت منطقية في ظل تردي وضع«عملاق أولد ترافورد»، الذي لم يعُد مطمعاً للاعبين بدليل إخفاق محاولات الهولندي في الحصول على يوريان تيمبر، الذي يرغب في الاستمرار باللعب في دوري الأبطال مع أياكس ويخشى على مقعده مع منتخب هولندا قبل انطلاق كأس العالم المقبلة.

وامتد الأمر لزميله الأرجنتيني، ليساندرو مارتينيز، الذي اقتحم أرسنال مشهد التعاقد معه ليزاحم«اليونايتد»بقوة مقدماً عرضاً مالياً يقارب 35 مليون إسترليني، وتشير الأخبار إلى أن«الشياطين»سيعرض 40 مليوناً، لكن يبدو أن الصراع سيستمر بين الناديين، ولن يقبل أياكس الأمر بسهولة خاصة أن الطريق المفتوح حالياً بين مدينتي أمستردام ومانشستر، والذي ظهر فيه أيضاً اسم الجناح البرازيلي الشاب أنتوني ضمن أبرز الصفقات المطلوبة، لكن النادي الهولندي يرفض التخلي عنه تماماً خوفاً من تفكيك الفريق، ورفضه قيام تين هاج ببناء مشروعه الجديد على حساب«المحاربين»!

وقد تبدو الصفقة البارزة الوحيدة الأقرب للاكتمال تتمثل في الحصول على فرينكي دي يونج من برشلونة، لكنها سُتكلّف«الشياطين»ما يقارب 85 مليون يورو، إلا أن مفاجأة فجرتها التقارير تتعلق برفض الهولندي هذا الانتقال واللعب بعيداً عن«الشامبيونزليج»، والمثير للدهشة أن اسم كريستيان إريكسن تردد في هذا الصدد لكن نسبة التعاقد معه لا تزيد على 48% حسب موقع«ترانسفيرماركت»، ويُقال أيضاً أن تشامبرلين قد يكون خياراً مطروحاً من ليفربول، في حين تؤكد الشائعات أن الظهير الأيسر، تيريل مالاسيا، سيغادر فينورد من أجل«يونايتد»خلال أيام قليلة.

وربما لا يمكن حالياً تأكيد انتقال أي لاعب إلى«أولد ترافورد»، لكن قائمة الراحلين عن«القلعة الحمراء»شملت أسماء لها وزنها مثل بوجبا، لينجارد، ماتيتش، كافاني وخوان ماتا، والغريب أن جميعهم رحلوا مجاناً بعد انتهاء عقودهم في الصيف الحالي، وهو ما يعكس حالة«اليونايتد»الإدارية والفنية في الحقبة الحالية التي تثير شجون عشاقه حسرة على أيام السير فيرجسون، عندما كان النجوم يتهافتون للانتقال واللعب تحت قيادته، ومن المنتظر أن يُعاني«اليونايتد»في الموسم المقبل أيضاً أمام منافسين أكثر استقراراً وقوة، والأهم دراستهم الواعية لمتطلباتهم الفنية وشراستهم المستمرة في«الميركاتو» منذ سنوات!