بنزيمة يتصدر أفضل 100 لاعب في أوروبا

رضا سليم (دبي)

أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية استطلاع لاختيار أفضل 100 لاعب لموسم 2021-2022، حيث قامت بتشكيل لجنة تحكيم مكونة 74 خبيرًا دوليًا من صحفيين وفنيين من جميع أنحاء العالم لتحديد الأفضل وفقًا للإسهامات الفردية والجماعية على مدار الموسم، ليتصدر كريم بنزيمة نجم ريال مدريد القائمة، بينما ظهر محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الرابع يليه مبابي

واستحق بنزيمة تصدر القائمة بعدما تألقه مع الملكي طوال الموسم الماضي ويفتح هذا الاستطلاع الباب أمام بنزيمة، لتحقيق حلمه الأكبر بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي سيتحدد الفائز بها وفقًا لمستواه الموسم الماضي، كما رشحه مدربه السابق زين الدين زيدان للجائزة.

كان بنزيمة أحد نحوم الموسم الناجح لريال مدريد بمساهمته في فوز الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي وكأس السوبر الإسباني، والحصول على جائزة هداف الليجا برصيد 27 هدفًا في 32 مباراة و15 هدفاً في دوري الأبطال، من أصل 44 هدفاً سجلها الموسم الماضي.

وجاء تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في الوصافة، ثم زميلهما البرازيلي فينيسيوس جونيور ثالثاً، وظهر المصري محمد صلاح نجم ليفربول في القائمة بالمركز الرابع، يليه كيليان مبابي ولوكا مودريتش وكيفين دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي، وفيرجيل فان دايك وساديو ماني ثم برناردو سيلفا وإرلينج هالاند.

واحتل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد المركز رقم 21 بالقائمة، بينما حل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في المركز الـ26، بعد موسمه المتواضع مع النادي الفرنسي.

وجاء نيمار لاعب سان جيرمان في المركز 57 بالقائمة، وظهر النجم المغربي أشرف حكيمي في المركز 67، ومواطنه المغربي ياسين بونو في المركز رقم 80، فيما اختفى الجزائري رياض محرز من القائمة.