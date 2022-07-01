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الرياضي
ريتشارليسون يجتاز إجراءات «السبيرز»
ريتشارليسون يجتاز إجراءات «السبيرز»
1 يوليو 2022 10:45

لندن (د ب أ) 
أكمل البرازيلي ريتشارليسون، نجم فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، الفحوصات الطبية الروتينية الخاصة به، تمهيدا لانتقاله لصفوف توتنهام هوتسبير وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» الرياضية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ريتشارليسون، الذي من المقرر انتقاله لتوتنهام «السبيرز» مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، خضع للفحص الطبي في البرازيل، بحضور أحد مسؤولي الفريق اللندني.
ومن المقرر أن يسافر ريتشارليسون «25 عاماً» للعاصمة البريطانية لندن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، مع انطلاق استعدادات ناديه الجديد للموسم المقبل، يوم الاثنين القادم.
يذكر أن توتنهام قدم عرضاً في البداية بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، ليقابل بالرفض من بيل كينرايت، رئيس إيفرتون، الذي رآه غير كافٍ للتخلي عن خدمات النجم البرازيلي.
وفي النهاية، توصل الناديان لاتفاق ببيع ريتشارليسون لتوتنهام مقابل مبلغ أولي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني أخرى في شكل إضافات، وفقاً لسكاي سبورتس.

توتنهام
إيفرتون
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