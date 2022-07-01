السبت 2 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«سان جيرمان» يدعم الوسط بالبرتغالي فيتينيا
«سان جيرمان» يدعم الوسط بالبرتغالي فيتينيا
1 يوليو 2022 10:15

باريس (د ب أ) 
أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن ضم اللاعب الدولي البرتغالي فيتينيا، حيث وقع لاعب الوسط القادم من فريق بورتو عقداً لمدة خمسة أعوام.
وذكر النادي الباريسي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن فيتينيا انضم إلى بورتو في عمر 11 عاماً، حيث تدرج في فئات الناشئين حتى وصل للفريق الأول في عام 2020، حيث شارك للمرة الأولى أمام فريق فارزيم في دور الثمانية بكأس البرتغال.
وأضاف النادي الفرنسي أن اللاعب سبق له خوض تجربة اللعب مع وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة في موسم 2021/2020، حيث خاض 22 مباراة في أول تجربة له خارج البرتغال.
وتابع باريس أن فيتينيا عاد لبورتو الصيف الماضي، ليشارك في 47 مباراة في كل البطولات، ليساعد فريقه على تحقيق الثنائية المحلية «الدوري والكأس».
وأوضح الموقع الرسمي للنادي الفرنسي أن فيتينيا «22 عاماً» خاض أول مباراة دولية له مع البرتغال خلال منافسات الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر، ولديه ثلاث مباريات دولية في رصيده.
وتأتي صفقة فيتينيا، لتكون الثانية للفريق الفرنسي هذا الصيف، بعدما وقع مع مواطنه نونو مينديش بشكل نهائي، بعدما قضى الموسم الماضي معاراً من سبورتنج لشبونة.

باريس سان جيرمان
بورتو
سبورتينج لشبونة
وولفرهامبتون
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
نيوكاسل يضم بوتمان
الرياضي
نيوكاسل يضم بوتمان
اليوم 10:47
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
الرياضي
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
اليوم 10:27
جوبير «1 مقابل 5»
الرياضي
جوبير «1 مقابل 5»
اليوم 10:25
«المرشحون السبعة» لتدريب مارسيليا
الرياضي
«المرشحون السبعة» لتدريب مارسيليا
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©