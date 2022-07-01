«سان جيرمان» يدعم الوسط بالبرتغالي فيتينيا

باريس (د ب أ)

أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن ضم اللاعب الدولي البرتغالي فيتينيا، حيث وقع لاعب الوسط القادم من فريق بورتو عقداً لمدة خمسة أعوام.

وذكر النادي الباريسي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن فيتينيا انضم إلى بورتو في عمر 11 عاماً، حيث تدرج في فئات الناشئين حتى وصل للفريق الأول في عام 2020، حيث شارك للمرة الأولى أمام فريق فارزيم في دور الثمانية بكأس البرتغال.

وأضاف النادي الفرنسي أن اللاعب سبق له خوض تجربة اللعب مع وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة في موسم 2021/2020، حيث خاض 22 مباراة في أول تجربة له خارج البرتغال.

وتابع باريس أن فيتينيا عاد لبورتو الصيف الماضي، ليشارك في 47 مباراة في كل البطولات، ليساعد فريقه على تحقيق الثنائية المحلية «الدوري والكأس».

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الفرنسي أن فيتينيا «22 عاماً» خاض أول مباراة دولية له مع البرتغال خلال منافسات الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر، ولديه ثلاث مباريات دولية في رصيده.

وتأتي صفقة فيتينيا، لتكون الثانية للفريق الفرنسي هذا الصيف، بعدما وقع مع مواطنه نونو مينديش بشكل نهائي، بعدما قضى الموسم الماضي معاراً من سبورتنج لشبونة.