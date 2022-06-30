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8 وديات بالمعسكر الأوروبي تجهز «الزعيم» للحفاظ على الألقاب
8 وديات بالمعسكر الأوروبي تجهز «الزعيم» للحفاظ على الألقاب
1 يوليو 2022 01:05

معتز الشامي (دبي)

وضع الجهاز الفني لفريق العين «بطل الثنائية» الدوري وكأس المحترفين، تصوره الكامل للتحضير للموسم الجديد، الذي يدخله «الزعيم» بطموحات المنافسة بقوة على جميع الألقاب، للحفاظ على لقبيه أولاً، ومن ثم التفكير في إضافة المزيد من الألقاب.
ويركز الأوكراني ريبروف المدير الفني للزعيم، على «القوة الضاربة» والتي ميزت أداء الفريق على امتداد الموسم، عبر خلق حالة من الانسجام بين جميع العناصر، بالإضافة لتشكيل الخطورة المستمرة على جميع المنافسين، بعدما تفوقت خطوط اللعب الـ3 وزادها تفوق الثلاثي لابا وسفيان وجوانكا، ولا تزال المفاوضات جارية لحسم الأمر بالنسبة للأخير، كخيار متاح، رغم وفرة أكثر من 3 لاعبين بالفعل تفاضل بينهم إدارة شركة الكرة، لاختيار الأنسب حال إغلاق ملف جوانكا.
ويمتلك الزعيم، عنصرين هما الأكثر خطوره في الشق الهجومي لأداء الفريق، وتحديداً لابا وسفيان رحيمي، ويضاف إليهما كايو كانيدو، إذ يتمسك الزعيم باستمرار كايو بين صفوفه، حيث نفت مصادر وجود أية نية للاستغناء عن اللاعب لأي نادٍ آخر، حتى يستكمل كايو مشواره مع الفريق الموسم المقبل.
وتتمسك شركة الكرة بالاستقرار الفني والإداري للفريق الأول، لمواصلة طريق الإنجازات، الذي بدأ بلقبي الدوري وكأس المحترفين، في ظل وجود خطة تهدف لتجهيز الفريق للمنافسة القارية الموسم بعد المقبل.
فيما ارتكزت خطة ريبروف لتحضير «البنفسج» للموسم الجديد، على تكثيف الجوانب البدنية والفنية معاً خلال معسكر شامل، ما بين ألمانيا والنمسا، يتوقع أن يشهد 8 مباريات ودية متدرجة المستوى، بعضها سيكون مع فرق كبيرة ومعروفة.
وسينطلق تحضير الزعيم بالفحوصات الطبية والتدريبات الداخلية في مدينة العين خلال الفترة من 1 إلى 18 يوليو الجاري، بينما يسافر الفريق يوم 19 من نفس الشهر إلى ألمانيا، وتحديداً مدينة جوجينج الألمانية، ويعسكر فيها الفريق حتى 31 يوليو، وتشتمل تلك الفترة على الجوانب البدنية والفنية، بالتوازي مع الجوانب التكتيكية، وينتظر أن يخوض الزعيم مباراتين وديتين خلال المرحلة الأولى من المعسكر في ألمانيا.
ومن ثم ينتقل الفريق إلى النمسا لبدء المرحلة الثانية من مشوار التحضيرات، وتحديداً في مدينة جينبرج بالفترة من 31 يوليو إلى 20 أغسطس، والتي ستشهد تكثيف الجوانب التكتيكية والخططية والعمل على زيادة الكفاءة واللياقة البدنية لجميع اللاعبين، على أن تشهد تلك الفترة أداء 6 مباريات ودية قوية. ويعود الزعيم إلى الدولة 21 أغسطس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة سلبية 48 ساعة، ليعود اللاعبون إلى التدريبات على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين بداية من 23 أغسطس وحتى انطلاق الموسم في 2 سبتمبر المقبل.

العين
الزعيم
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