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4 بطولات تستقطب عشاق «رياضات المضرب»
4 بطولات تستقطب عشاق «رياضات المضرب»
1 يوليو 2022 01:00

دبي (الاتحاد)

تشهد عطلة نهاية الأسبوع في دبي موعداً مع عشاق رياضات المضرب عبر 4 بطولات، تجمع لاعبين من مختلف الفئات والجنسيات، بالإضافة إلى تنظيم بطولة كرة سلة في نهاية الأسبوع.
وينظم نادي بادل بوينت بطولة تحدي البادل تنس الثالثة في مقره بمنطقة القوز، على مدار3 أيام، وتقام سلسلة ترون الثلاثي للجولف يوم السبت في نادي دبي هيلز للجولف، كما تقام بطولة توب سبين للبادل تنس غداً في مركز توب سبين الرياضي، ويشهد ختام نهاية الأسبوع بطولة تشامبز لكرة السلة في نادي النصر الرياضي يوم الأحد.
وتقام بطولة النادي الهندي الأولى للمواطنين للريشة الطائرة يومي السبت والأحد بمقر النادي، احتفالًا باليوم العالمي للريشة الطائرة الذي يصادف يوم 5 يوليو من كل عام، وتتضمن البطولة المنافسة في 5 فئات هي فردي رجال، وزوجي رجال، وفردي سيدات، وزوجي سيدات، وزوجي مختلط، ويشارك فيها 70 لاعباً ولاعبة من الإماراتيين.
ويعد النمو في البطولات المحلية لرياضات المضرب من ثمار دعم مجلس دبي الرياضي لهذه الرياضات وانتشار الأكاديميات في مختلف المناطق، وكذلك إلى استضافة البطولات الدولية وبرامج التطوير الدولية خلال الفترة الماضية التي ساهمت في التعريف بهذه الرياضات ونشر ممارستها في مختلف أوساط المجتمع.

البادل تنس
دبي
الإمارات
الجولف
الريشة الطائرة
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