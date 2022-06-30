«النسور» يرصد «الأجنبي» في الدوري السعودي

فيصل النقبي (خورفكان)

اقتربت إدارة نادي خورفكان من الظفر بخدمات ‏لاعب خط وسط أجنبي من الجنسية الأوروبية يلعب في الدوري السعودي الممتاز، حيث وصلت المفاوضات ‏بين الجانبين إلى مراحل متقدمة وينتظر أن يتم توقيع عقود انضمام اللاعب خلال الأيام المقبلة، حيث يتكتم الجانبان على المفاوضات لضمان نجاح الصفقة.

وسبق للنادي التفاوض مع اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز الارتكاز المتقدم خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل ضمه للفريق، لكن «النسور» جدد مفاوضات ضمه في ظل حاجة الفريق هذا الموسم بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، إلى لاعب يجيد في هذا المركز.

من جانب آخر، سيبدأ الفريق مرحلة الإعداد الداخلي بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، استعداداً للسفر للمعسكر الخارجي الذي سيقام في هولندا خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 15 أغسطس.