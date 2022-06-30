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الزعابي إلى أميركا لإدارة «الألعاب العالمية»
جابر الزعابي
1 يوليو 2022 01:02

دبي (الاتحاد)

يغادر جابر الزعابي الحكم الدولي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنة حكام بالاتحاد الآسيوي، متوجهاً إلى مدينة برمنجهام الأميركية للتحكيم في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب العالمية، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو 2022، بعد اختياره من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه ضمن 18 حكماً دولياً متميزاً تم اختيارهم لإدارة المنافسات التي يشارك فيها كوكبة من أبطال العالم المصنفين.
وكان الزعابي قد اختير من قبل للمشاركة في عدة بطولات دولية، نال فيها الإشادة من الاتحاد الدولي، كان آخرها بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي أقيمت بالقاهرة الشهر الحالي، وقد اختير الزعابي ضمن أربعة حكام دوليين من قارة آسيا وهم منصور السلطان من الكويت وكازو تاكاشي من اليابان وأصغر من كازاخستان.
ويعد الزعابي أيضاً ضمن أربع حكام دوليين عرب اختيروا لتحكيم البطولة، هم: الزيتوني مطيوط من المغرب وهيثم فاروق من مصر، بالإضافة إلى الكويتي منصور السلطان.
ومن جانبه، أشاد الدولي الزعابي بالدعم الكبير الذي يقدمه اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه للحكام واللاعبين، وقدم شكره لمجلس إدارة اتحاد الكاراتيه على دعمهم المستمر له. 

اتحاد الإمارات للكاراتيه
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الكاراتيه
الألعاب العالمية
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