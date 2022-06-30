اتحاد الجولف يحتفي بتخريج 72 من «نجوم المستقبل»

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الجولف حفل تخريج 72 من نجوم مستقبل اللعبة من اللاعبين المواطنين، المنتسبين إلى برنامج الاتحاد الوطني الرائد لاكتشاف المواهب «صقور المستقبل»، والذين خضعوا لبرامج تدريبية تراوحت بين 8 و16 أسبوعاً في نادي أبوظبي للجولف. ويواصل اتحاد الجولف، وتحت رعاية ودعم الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي ودي بي وورلد وبنك «إتش إس بي سي» وبتوجيهات مباشرة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، مسيرته في تحديد وتطوير لاعبي الجولف الإماراتيين الشبان، القادرين على رفد مستقبل اللعبة، وذلك من خلال البرنامج الوطني باكتشاف المواهب الناشئة، حيث تجسد الاحتفالية الأخيرة خطوة في هذا الاتجاه نحو الارتقاء بـ 72 من لاعبي الجولف المواطنين إلى المستوى التالي من التدريبات في أبوظبي.

وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف: اتحاد اللعبة يحرص دائماً على توفير كل متطلبات النجاح لتنفيذ خططه واستراتيجيته، والتي تستهدف جميع فئات اللاعبين واللاعبات بكافة الجوانب التعليمية والفنية والارتقاء بمستواهم للوصول للأهداف المنشودة والتي وضعها مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد مواصلة مسيرة العمل في نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها من خلال توثيق العلاقة وتعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وأندية الجولف وأكاديميات اللعبة بالأندية، إلى جانب وزارة التربية والتعليم من بوابة المناطق التعليمية ومدارس الدولة التي تستقطب الشريحة الكبيرة من أبنائنا وبناتنا وهم عماد المستقبل، لمواصلة العمل الناجح خلال البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الناشئة وإعدادها وصقلها.