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هاليب تنهي مسيرة فليبكنز بالاعتزال
هاليب تنهي مسيرة فليبكنز بالاعتزال
30 يونيو 2022 23:15

لندن (رويترز) 

عدلت بطلة ويمبلدون للتنس السابقة سيمونا هاليب، تأخرها مرتين في المجموعتين لتهزم منافستها المعتزلة البلجيكية كيرستن فليبكنز 7-5 و6-4، وتبلغ الدور الثالث في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية.
تقدمت فليبكنز البالغ عمرها 36 عاماً، والتي تخوض البطولة الكبرى رقم 50 والأخيرة لها، 5-2 في المجموعة الأولى و4-1 في الثانية، لكن بطلة 2019 تعافت في المناسبتين لتكمل انتصاراً بمجموعتين متتاليتين.
وكان هذا سادس انتصار تحققه الرومانية هاليب أمام فليبكنز في ست مواجهات، وتعانقت اللاعبتان لفترة طويلة على الشبكة بعد المباراة، حيث أجهشت اللاعبة البلجيكية بالبكاء بعد إسدال الستار على مسيرتها في الفردي.
وتحت أنظار اللاعبة البلجيكية المعتزلة كيم كليسترز الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، والتي كانت تشاهد المباراة من المدرجات واصلت فليبكنز البكاء، قبل أن تودع الجماهير وسط تصفيف حار من الجميع.
وشهدت المجموعة الأولى كسر الإرسال سبع مرات، لكن هاليب المصنفة 16 هي من تفوقت على فليبكنز، التي حققت أكبر إنجاز لها في مسيرتها في بطولة كبرى في ويمبلدون، حين بلغت الدور قبل النهائي في 2013.
وعانت بطلة فرنسا المفتوحة 2018 من كسر مبكر للإرسال في المجموعة الثانية، لكنها استفاقت لتكسر إرسال منافستها مرتين وتحسم المباراة لصالحها في ساعة و23 دقيقة.
وستتقابل هاليب في الدور المقبل مع البولندية مجدالينا فريخ المصنفة 92 على مكان في الدور الرابع.

سيمونا هاليب
ويمبلدون
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