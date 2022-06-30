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8 لاعبين خارج قلعة الترجي بالموسم الجديد
8 لاعبين خارج قلعة الترجي بالموسم الجديد
30 يونيو 2022 23:03

تونس (د ب أ)
قال نبيل معلول، مدرب فريق الترجي التونسي لكرة القدم، إن ثمانية لاعبين يتواجدون على قائمة المغادرين للفريق من بينهم المدافع الجزائري إلياس الشتي.
وصرح المدرب الذي استلم مهامه رسمياً في التاسع من يونيو الجاري خلفاً لراضي الجعايدي، بأن الحارس المعز بن شريفية والمهاجم أنيس البدري والمدافع محمد علي اليعقوبي سيستمرون في النادي.
كما أكد معلول في تصريحاته لإذاعة "موزاييك" الخاصة، أن محمد علي بن رمضان لن يغادر الترجي في الوقت الحالي، مضيفاً أن "بن رمضان أفضل لاعب في الدوري التونسي وهو أحد العناصر الأساسية للفريق وبقاءه يمثل أولوية مطلقة.
وكشف المدرب عن مغادرة 8 لاعبين، حيث قال: تفاجأت بقرار إلياس الشتي شراء بقية عقده مع الترجي والمغادرة نحو فريق آخر.
يذكر أن معلول قاد الترجي للفوز مؤخراً بلقب الدوري التونسي للمرة الـ32 في سجله، بعد صراع استمر حتى الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج مع مطاردة الاتحاد المنستيري.
ويسعى معلول لتجهيز الفريق لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد، عبر الدخول في مفاوضات لانتداب عدد من اللاعبين.

الترجي
دوري أبطال أوروبا
معز بن شريفية
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