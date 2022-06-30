الجمعة 1 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
هاميلتون يطالب بالاستماع للأجيال الجديدة
هاميلتون يطالب بالاستماع للأجيال الجديدة
30 يونيو 2022 21:30

سيلفرستون (د ب أ)
قال البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات في سباقات سيارات فورمولا1، إن الرياضة ينبغي أن تنظر أكثر إلى الأجيال الحالية والمقبلة بدلاً من العودة إلى شخصيات من الماضي.
تأتي تصريحات هاميلتون قبل انطلاق سباق جائزة بريطانيا الكبرى البريطاني، المقررة يوم الأحد المقبل، في أعقاب الجدل حول البطل السابق نيلسون بيكيه، الذي ذكرت تقارير قيامه بتوجيه صفة عنصرية تجاه هاميلتون في إحدى تصريحاته، وكذلك بيرني إيكلستون، المالك السابق للحقوق التجارية لفورمولا1، الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد "شخصا من الدرجة الأولى".
وخلال مؤتمر صحفي عقده هاميلتون، قال: لا أعلم لماذا نعطي منبراً للأصوات الأكبر سناً.
أكد هاميلتون: إننا نتطلع للذهاب إلى مكان مختلف وهم لا يمثلون ما نحن عليه الآن في هذه الرياضة.
وفي عام 2017، انتهت فترة بيرني إيكلستون، الذي يبلغ من العمر حاليا 91 عاماً، كمسؤول عن الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا1 التابعة لمجموعة "ليبرتي ميديا"، في حين يشتهر بطل فورمولا1 السابق البرازيلي نيلسون بيكيه «69 عاماً» بالتعليقات الصريحة.
وتحدث هاميلتون عن الاتهامات الموجهة ضد بيكيه، الذي تقدم باعتذار عن تصريحاته: إنني ممتن بشكل لا يصدق لجميع أولئك الذين كانوا داعمين داخل الرياضة وخاصة السائقين.
أضاف هاميلتون: لقد كنت لفترة طويلة في جهة الطرف المتلقي للعنصرية والنقد وتلك السلبيات والروايات القديمة ودلالات التمييز، لذلك لا يوجد شيء جديد بالنسبة لي.
وفيما يتعلق بدعم إيكلستون لبوتين، رغم الحرب الروسية الأوكرانية، صرح هاميلتون: لم نعد بحاجة للمزيد منها، لنسمع من شخص يؤمن بالحرب، وتشريد الناس وقتلهم، ودعم ذلك الشخص. إنه أمر خارج عن إرادتي.
أضاف السائق البريطاني "لا أصدق أنني سمعت ذلك".
واختتم هاميلتون تصريحاته قائلاً: لسنا بحاجة لدعم ذلك ولكننا نرغب في النظر للمستقبل. إذا لم يكن لديك أي شيء إيجابي للمساهمة، فلا تمنحهم أي مساحة.

هاميلتون
فورمولا 1
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
جانب من المظاهرات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
6 قتلى في مظاهرات بالسودان
اليوم 01:43
محمد أبوشهاب أثناء إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: المسار الدستوري ركيزة أساسية لحل الأزمة السورية
اليوم 01:43
جانب من وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (واس)
عربي ودولي
السعودية: الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن
اليوم 01:43
لبنانيون ينتظرون ضمن طوابير طويلة للحصول على خبز (أرشيفية)
عربي ودولي
سوق سوداء للخبز في لبنان مع عودة الطوابير
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©