هاميلتون يطالب بالاستماع للأجيال الجديدة

سيلفرستون (د ب أ)

قال البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات في سباقات سيارات فورمولا1، إن الرياضة ينبغي أن تنظر أكثر إلى الأجيال الحالية والمقبلة بدلاً من العودة إلى شخصيات من الماضي.

تأتي تصريحات هاميلتون قبل انطلاق سباق جائزة بريطانيا الكبرى البريطاني، المقررة يوم الأحد المقبل، في أعقاب الجدل حول البطل السابق نيلسون بيكيه، الذي ذكرت تقارير قيامه بتوجيه صفة عنصرية تجاه هاميلتون في إحدى تصريحاته، وكذلك بيرني إيكلستون، المالك السابق للحقوق التجارية لفورمولا1، الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد "شخصا من الدرجة الأولى".

وخلال مؤتمر صحفي عقده هاميلتون، قال: لا أعلم لماذا نعطي منبراً للأصوات الأكبر سناً.

أكد هاميلتون: إننا نتطلع للذهاب إلى مكان مختلف وهم لا يمثلون ما نحن عليه الآن في هذه الرياضة.

وفي عام 2017، انتهت فترة بيرني إيكلستون، الذي يبلغ من العمر حاليا 91 عاماً، كمسؤول عن الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا1 التابعة لمجموعة "ليبرتي ميديا"، في حين يشتهر بطل فورمولا1 السابق البرازيلي نيلسون بيكيه «69 عاماً» بالتعليقات الصريحة.

وتحدث هاميلتون عن الاتهامات الموجهة ضد بيكيه، الذي تقدم باعتذار عن تصريحاته: إنني ممتن بشكل لا يصدق لجميع أولئك الذين كانوا داعمين داخل الرياضة وخاصة السائقين.

أضاف هاميلتون: لقد كنت لفترة طويلة في جهة الطرف المتلقي للعنصرية والنقد وتلك السلبيات والروايات القديمة ودلالات التمييز، لذلك لا يوجد شيء جديد بالنسبة لي.

وفيما يتعلق بدعم إيكلستون لبوتين، رغم الحرب الروسية الأوكرانية، صرح هاميلتون: لم نعد بحاجة للمزيد منها، لنسمع من شخص يؤمن بالحرب، وتشريد الناس وقتلهم، ودعم ذلك الشخص. إنه أمر خارج عن إرادتي.

أضاف السائق البريطاني "لا أصدق أنني سمعت ذلك".

واختتم هاميلتون تصريحاته قائلاً: لسنا بحاجة لدعم ذلك ولكننا نرغب في النظر للمستقبل. إذا لم يكن لديك أي شيء إيجابي للمساهمة، فلا تمنحهم أي مساحة.