الفعاليات الرياضية تتصدر «صيفنا سعادة»

رضا سليم (عجمان)

كشفت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» عن تفاصيل النسخة الثالثة، والتي تنطلق يوم 18 يوليو وتستمر حتى يوم 18 أغسطس المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في مركز عجمان «اكس».

واستعرضت اللجنة التجهيزات الخاصة بانطلاق النسخة الثالثة وتفاصيل الأنشطة والفعاليات المقررة والتوقيتات الزمنية للبرامج، وتتصدر الفعاليات الرياضية المقدمة، حيث تقام 6 برامج في مقدمتها برنامج اللياقة البدنية بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع وبلدية عجمان، وبرنامج تدريب التايكواندو من 8 إلى 14 سنة، وبرنامج تعليم السباحة لنفس المرحلة العمرية، والبرنامج الرياضي الترفيهي من خلال الرياضات الترفيهية واللياقة البدنية للسيدات، وبرنامج تعليم السباحة للفتيات.

وحقق «صيفنا سعادة» نجاحه اللافت والمشرف في النسختين الأولى والثانية، انطلاقاً من المعطيات التي تؤكد الاهتمام بتعزيز سعادة المجتمع، وتحقيق التطلعات للفئات العمرية المختلفة، في ظل الاهتمام بتطوير المهارات ورفع مستوى القدرات وتعزيز الهوية الوطنية من خلال التنوع الجيد في طبيعة وأهداف البرامج والأنشطة المختلفة والتي حظيت بالتقدير والإعجاب في النسخة الأولى للبرنامج الصيفي.

وقال أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة، إن اللجان العاملة ضاعفت جهودها خلال الفترة الماضية، لوضع الترتيبات الملائمة وتنفيذ الخطط المقررة وذلك لضمان تحقيق النجاح المطلوب ورسم السعادة على وجوه الجميع، داعياً الجميع لقضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بالأجواء الجميلة التي توفرها البرامج والأنشطة المتنوعة، خلال فترة الفعاليات الصيفية، لمجتمع سعيد ومتلاحم ومتفاعل، ومتمسك بقيمه ومبادئه، قادر على التفاعل بإيجابية، لتحقيق التنمية المستدامة.

وكشف أحمد الرئيسي عن الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المقررة في النسخة الثالثة وقال إنها تتضمن 5 محاور رئيسية هي البرامج والفعاليات المجتمعية، البرامج والفعاليات الدينية، البرامج والفعاليات التطويرية، البرامج والفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى البرامج والفعاليات الثقافية والعلمية.

وقال علي الشامسي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، إن القاسم المشترك في النسختين الأولى والثانية لبرنامج «صيفنا سعادة» هو الرغبة في تعزيز الصورة المشرفة، وتحقيق التطلعات المرجوة من المشاركين وجميع فئات المجتمع، خاصة أن الفعاليات حظيت بمتابعة كبيرة كانت واضحة خلال النسختين الماضيتين، وذلك على نحو ما تعكسه التطلعات الكبيرة من الفعاليات المجتمعية بالمشاركة في الفعاليات والبرامج.