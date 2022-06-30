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26 لاعباً في قائمة «الأبيض الأولمبي» قبل معسكر صربيا
26 لاعباً في قائمة «الأبيض الأولمبي» قبل معسكر صربيا
30 يونيو 2022 21:00

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم للسفر إلى صربيا، لإقامة معسكر خارجي للفترة من 3 إلى 17 يوليو، في إطار استعداداته للمشاركة في البطولات الكروية المقبلة، أهمها بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا بالعراق في الفترة من 1 إلى 18 نوفمبر المقبل، وبطولة اتحاد كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً في شهر أغسطس 2023، وتصفيات آسيا تحت 23 عاماً في سبتمبر 2023 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
واختار الإسباني دينيس سيلفا 26 لاعباً للتواجد في المعسكر الخارجي هم: أحمد فوزي، أحمد محمود، حمدان عبدالرحمن، راكان وليد، زايد سلطان، عبدالله الحمادي، نواف سالم «الجزيرة» إسماعيل عمر، عبدالرحمن صالح «الوحدة» بدر ناصر، خالد علي، سلطان علي، عبدالعزيز البلوشي «شباب الأهلي» حمد فهد «الشارقة» خالد سالم «خورفكان» سلطان عمر «بني ياس» عبدالعزيز داوود، محمد عبدالرحمن «النصر» عبدالله عبدالعزيز «عجمان» فهد بدر «الإمارات» منصور سعيد «العين» ناصر سالم «الوصل» وليد راشد، ياسر حسن «اتحاد كلباء» مايد علي «الرمس» عبدالله أحمد «الظفرة».
من جهة أخرى، يُجري اتحاد الكرة فحوصات طبية شاملة اليوم وغدًا لجميع لاعبي المنتخب، وذلك طبقاً لمعايير ومتطلبات الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، واللازمة لإصدار الجواز الطبي الخاص بكل لاعب، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.
يُذكر أن الفحوصات الطبية يتم إجراؤها بصفة إلزامية ودورية، لجميع اللاعبين داخل الدولة قبل بداية التحضيرات لمشاركات الموسم الكروي الجديد، وتأتي أهميته في معرفة الحالة الصحية للاعب، وللتأكد من لياقته الصحية وجاهزيته لبذل مجهود بدني خلال الاستحقاقات القادمة.

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الجزيرة
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