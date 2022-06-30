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جولينتون يرشح نيمار للانضمام إلى نيوكاسل
جولينتون يرشح نيمار للانضمام إلى نيوكاسل
30 يونيو 2022 20:30

لندن (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

دعا البرازيلي جولينتون، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مدربه إيدي هاو إلى التعاقد مع مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأصبح كيليان مبابي النجم الأول في باريس سان جيرمان، بعدما جدد عقده واختار البقاء في فرنسا، فيما ارتبط نيمار بالرحيل عن النادي الباريسي.
ويعد نيوكاسل، مع وجود الملاك الجدد له «صندوق الاستثمار السعودي» الأكثر ثراءً في العالم، أحد الأندية القليلة التي يمكنها، من الناحية النظرية، أن تقدم عرض لضم النجم الأغلى في الرياضة.
ويتواجد اثنان من البرازيليين في فريق نيوكاسل، وهما جولينتون وزميله برونو جيماريش.
وبعدما قال تياجو سيلفا في تصريحات لقناة «جلوبو»: إن نيمار يجب أن ينضم إلى تشيلسي، فيما قال جولينتون في تصريحات للمدونة الصوتية البرازيلية «كاست إف سي»: «يمكننا أن نوفر له مكاناً».
وأضاف: إذا جاء إلى هنا، سيكون ذلك أمراً لا يمكنني شرحه، الرجل بمثابة رمز، إنه كبير في عالم كرة القدم.
وتابع: لذلك الدعوة موجهة له، نيمار إذا كنت تستمع إلى هذا، يمكنك المجيء سأركض باتجاهك طوال الوقت، الكرة ستكون أسهل.

تشيلسي
نيمار
نيوكاسل
باريس سان جيرمان
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