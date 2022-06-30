«ريسينج درايفرز كلوب» يجمد عضوية بيكيه

سيلفرستون (د ب أ)

أعلن نادي بريتيش ريسينج درايفرز كلوب البريطاني، الخاص بسائقي سيارات فورمولا1، تعليق عضوية البرازيلي نيلسون بيكيه بأثر فوري، عقب تصريحاته العنصرية ضد السائق البريطاني لويس هاميلتون.

واعتذر بيكيه «69 عاماً»، الذي توج ببطولة العالم في فئة السائقين 3 مرات، عن التصريحات التي أدلى بها ضد هاميلتون، لكنه قال إن اللفظ العنصري الذي استخدمه أسيء ترجمته.

وفي بيان صدر قبل انطلاق سباق الجائزة الكبرى البريطاني، المقرر يوم الأحد المقبل، أعلن النادي، الذي يمتلك مضمار سيلفرستون، الواقع في مقاطعة نورثهامبتونشاير، إنه يتوقع إنهاء عضوية بيكيه في اجتماع مجلس الإدارة الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، البيان الذي أصدره النادي، حيث ذكر "لاحظ مجلس إدارة النادي أنه في بودكاست برازيلي في نوفمبر الماضي، وصف نيلسون بيكيه، العضو الفخري في النادي، لويس هاميلتون بلفظ عنصري مسيء باللغة البرتغالية. كما تم النظر في الاعتذار الذي أصدره بيكيه أمس".

أوضح البيان: في ضوء سياسة النادي بعدم التسامح تجاه أي عمل ينطوي على عنصرية أو يشير إليها، خلص مجلس الإدارة إلى أن استخدام بيكيه للغة مسيئة عنصريًا لوصف عضو زميل في النادي وبطل العالم سبع مرات غير مقبول ويمثل سلوكاً غير مناسب تمامًا لعضو فخري في النادي، رغم اعتذاره اللاحق.

أضاف النادي في بيانه "وبناءً على ذلك ، فقد أبلغنا بيكيه بتعليق عضويته فورًا".

وتابع: بعد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة للنادي، من المتوقع أن ينهي مجلس الإدارة عضوية السيد بيكيه في اجتماع مجلس الإدارة".

من جانبها، أشارت بي أيه ميديا إلى أن بيكيه لن يتم الترحيب به مرة أخرى في مضمار فورمولا1.