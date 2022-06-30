سهيل بن بطي يشيد بنتائج الأولمبياد الخاص في «ألعاب النمسا»

أبوظبي (وام)

أشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، بنتائج وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي في دورة الألعاب الوطنية «النمسا 2022»، والتي عقدت في بورجنلاند بالفترة من 23 إلى 28 يونيو الجاري.

وقال: نفخر بالإنجازات التي يحققها أصحاب الهمم وإصرارهم الدائم على الوصول لمنصات التتويج، ورفع راية الإمارات بمختلف المحافل القارية والدولية، ما يعكس العمل الكبير لمؤسسة الأولمبياد الخاص وشركائها من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الرياضي المعنية بتمكين أصحاب الهمم وتحسين أدائهم الرياضي.

وأضاف: تمثل المشاركة في الدورات الدولية فرصة كبيرة لتطوير مستوى اللاعبين، من خلال الاحتكاك بلاعبين من دول مختلفة، إضافة لتعزيز ثقافة المشاركة في المحافل الدولية، مما يساهم بتنمية إيمانهم بقدراتهم ويعزز من فرصهم بتحقيق الإنجازات، ولذا فالهيئة تدعم جهود الشراكة وتدعو مؤسسات القطاع الرياضي للعمل على تطوير سبل التعاون محلياً ودولياً، لتعزيز حضور رياضة الإمارات في مختلف المحافل ومنح الرياضيين الإماراتيين فرصة المنافسة ببطولات من مستوى عالٍ.

وحصد وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي 16ميدالية متنوعة «8 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات» بدورة الألعاب الوطنية «النمسا 2022»، والتي دُعي الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة فيها مع 6 دول أوروبية، في إطار تعزيز العلاقات بين الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص النمساوي، تحت مظلة برنامج «بناء الجسور بين أبوظبي والنمسا»، والذي تم إطلاقه سابقاً بين الجانبين.

وضم الوفد الإماراتي 19 عضواً، بينهم 12 لاعباً للقوة البدنية والرقص الرياضي وتنس الطاولة، حيث تألق اللاعبون بشكل أعاد للأذهان المستوى الراقي الذي شهدته الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتي كانت علامة فارقة في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وفي القوة البدنية، أحرز عبد الرحمن الحوسني 4 ذهبيات، وفاز محمد المازمي بفضيتين، وإبراهيم الحمادي بأربع برونزيات.

وفي تنس الطاولة، فازت كل من خلود الشحي ونادية الفلاسي بالمركز الأول في المباريات الفردية، وفاز محمد الماس وقيس القبيسي بالمركز الأول في الزوجي. وفي مسابقات الرقص الرياضي، أحرز أحمد الجيلاني المركز الأول في الفردي، وفاز زميله غانم المعمري بالمركز الثالث، وفاز فريق مكون من أحمد الجيلاني وغانم المعمري وشريفة اليعقوبي وشيماء المرزوقي بالمركز الثالث في منافسات الجماعي.

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: نفخر بالإنجازات المتتالية للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي دولياً، ورفعهم علم الإمارات الغالي، وفوزهم بـ16 ميدالية في الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص بالنمسا.

وأضاف: يؤكد الأداء الرائع للاعبينا في مختلف المحافل الدولية استعدادهم التام والجيد للمشاركة الدولية، وتمثيل الإمارات بشكل مشرف للغاية. وبعد النمسا 2022، سيتوجه فريق كرة القدم الإماراتي النسائي الموحد الشهر القادم للمشاركة في كأس العالم 2022 بمدينة ديترويت الأميركية.