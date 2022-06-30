هوبفن: «البوندسليجا» بحاجة إلى أمثال ماني وجوتزه

فرانكفورت (د ب أ)

أعربت دوناتا هوبفن، رئيسة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، عن شعورها بالحماس لانضمام ساديو ماني وماريو جوتزه، لفريقي بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت.

وقالت هوبفن في تصريحات لموقع "سبورت بازر" : الدوري بحاجة لمثل هؤلاء النجوم الكبار، والأسماء الكبيرة.

وأضافت أن الثنائي واجهة جيدة للدوري.

وانضم السنغالي ماني وجوتزه، الذي سجل هدف فوز المنتخب الألماني بكأس العالم 2014، لمدة ثلاثة أعوام من ليفربول وأيندهوفن على التوالي.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على فرانكفورت في الجولة الأولى من الدوري يوم 5 أغسطس المقبل.

وأعربت هوبفن عن 3 أمنيات للموسم المقبل، رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وقالت إن هذه الأمنيات هي "وجود الجماهير في المدرجات، وموسم يخلو من التوقفات التي يسببها فيروس كورونا، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا. ونهاية موسم مثيرة حتى الجولة الأخيرة".

وفاز بايرن ميونيخ بآخر عشر ألقاب للدوري الألماني.