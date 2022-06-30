10 % من الحقوق التلفزيونية تضع برشلونة على الطريق الصحيح

برشلونة (أ ف ب)

وافق نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الواقع تحت ضائقة مالية على بيع 10 % من حقوقه التلفزيونية من "لا ليجا"، على مدار الـ 25 عاماً القادمة للصندوق الأميركي "سيكسث ستريت" الاستثماري مقابل ما يقارب 207.5 ملايين يورو، حسب ما أعلن النادي الكتالوني.

وأوضح برشلونة الذي من المتوقع عدم تسجيل خسائر مالية هذا الموسم في بيان أنه "بهذه العملية، يحقق نادي برشلونة مكاسب رأسمالية إجمالية قدرها 267 مليون يورو للموسم الحالي".

وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق، فقد كان من المتوقع أن يُنهي برشلونة "السنة المالية بخسارة قدرها 150 مليون يورو"، حسب صحيفة سبورت الرياضية الكتالونية اليومية.

وسيحصل صندوق "سيكسث ستريت" على 10 في المئة من مدفوعات "لا ليجا" مقابل حقوق البث التلفزيوني.

قال رئيس برشلونة جوان لابورتا: نقوم بتنشيط الروافع الاقتصادية ونطبق إستراتيجيتنا التي تحتاج للصبر والاستدامة والفعالية لتقوية القاعدة المالية للنادي.

وضمن السياق ذاته، علّق آلان واكسمان الرئيس التنفيذي للصندوق الأميركي: نحن نؤمن بالاستراتيجية التي يطبقها جوان لابورتا ونادي برشلونة. نحن فخورون بأن أحد أكثر الأندية نجاحاً في كرة القدم قد اختارنا لنكون شريكاً له ومزوداً لحلول رأس المال.

وتعتبر خطوة بيع حقوق البث التلفزيوني واحدة من الرافعتين الماليتين اللتين تمت الموافقة عليهما الأسبوع الماضي من قبل "سوسيوس" كتالونيا "المشجعون المساهمون في النادي" في اجتماع عام لمحاولة زيادة دخل النادي بسرعة والسماح له بإجراء تعاقدات في الموسم المقبل.

ويمكن للنادي بيع ما يصل إلى 25 % من الدخل الناتج عن حقوق البث التلفزيوني لمدة أقصاها 25 عاماً، وبالتالي يمكنه البحث عن مشتر مقابل النسبة المتبقية البالغة 15%. كما وافق "سوسيوس" أيضاً على بيع 49.9 % من "بي أل أم"، وهي شركة النادي، المسؤولة عن الترويج والتي تدير بشكل خاص متاجر النادي.

قال لابورتا لـ "سوسيوس" عندما طلب منهم الإذن بتنفيذ هذه العمليات "بفضل هذه العمليات، سيكون لدينا فائض في الأموال مرة أخرى.

وأضاف: سنقوم بسداد الديون بطريقة معقولة وسنكون قادرين على القيام بالاستثمارات اللازمة لجعل فرقنا أكثر قدرة على المنافسة.

ويتعاون "سيكسث ستريت" مع برشلونة بعد توقيع صفقة مبدئية مع غريمه اللدود ريال مدريد في مايو الماضي، مقابل حوالي 360 مليون يورو لتشغيل ملعب سانتياجو برنابيو، الذي تم تجديده.

وحسب صحيفة فاينانشيال تايمز والصحافة الإسبانية المتخصصة، سيتنازل بطل إسبانيا بموجب هذه الاتفاقية عن 30 % من الدخل الناتج عن الحفلات الموسيقية والفعاليات المستقبلية التي تنظم في برنابيو، إلى "سيكسث ستريت" والشركات التابعة له.