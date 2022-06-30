راشد بن حميد يناقش التعاون مع رئيس الاتحاد السوري

دبي (الاتحاد)

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري، حيث هنأ رئيس اتحاد الكرة، صلاح رمضان بانتخابه رئيساً للاتحاد السوري، متمنياً له التوفيق في قيادة الكرة السورية وتطويرها، مؤكداً دعم اتحاد الإمارات لكرة القدم للاتحاد السوري على كافة الصعد.

وناقش الجانبان المواضيع الخاصة بكرة القدم والاستحقاقات القادمة، إضافة إلى أوجه التعاون والشراكة وتطوير العلاقات بين الاتحادين.

من جانبه، أشاد صلاح رمضان بتطور العمل في الاتحاد الإماراتي، وسعيه لتوطيد العلاقات مع الاتحادات الوطنية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين الاتحادين الإماراتي والسوري.

حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعبدالرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد السوري.