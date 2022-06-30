«الفجيرة الدولية لمحترفي الجو جيتسو» تنطلق بمجمّع زايد الرياضي

أبوظبي(الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلقيوم السبت منافسات بطولة الفجيرة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وذلك في مجمع زايد الرياضي. وتستقطب البطولة التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، مشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة من مختلف القارات.

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للبطولة ودعم سموه المتواصل لجهود الاتحاد الرامية إلى تصدر الدولة للمشهد العالمي لهذه الرياضة، كما توجه بالشكر إلى إدارة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، على تعاونها المتواصل مع الاتحاد ودعمها لخططه الإستراتيجية المتصلة بنشر وتطوير اللعبة.

وقال الشامسي: دعم القيادة الرشيدة يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة بطولات الجو جيتسو الدولية، واستقطابها لأبرز اللاعبين من المنطقة والعالم.

وأكد أن الإمارات أصبحت موطناً عالمياً للجو جيتسو، الرياضة الأوسع انتشاراً على مستوى إمارات الدولة، بفضل الدعم والرعاية الكبيرين من القيادة الرشيدة وحرصها على أن يتمتع المجتمع الإماراتي بنمط حياة صحي، بما يسهم في تأهيل أجيال قوية وقادرة على صنع الإنجازات في المجالات المختلفة.

وتندرج المنافسات في إطار سلسلة بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو حول العالم، والتي تقام 5 جولات منها داخل الدولة خلال موسم 2022، حيث كانت أولها بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو شهر فبراير الماضي، والثانية جولة دبي التي أقيمت في مارس الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والمشاركة من أبرز نجوم اللعبة، وجودة الأداء والمستوى الفني والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية المتميزة.

وتقام البطولة على مدى يومي 2 و3 يوليو المقبل، حيث تبدأ الفعاليات السبت بمنافسات الشباب والأساتذة، على أن تستكمل يوم الأحد بمنافسات فئة الهواة والمحترفين.