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بايرن يجدد الرفض لعرض برشلونة بضم ليفاندوفسكي
بايرن يجدد الرفض لعرض برشلونة بضم ليفاندوفسكي
30 يونيو 2022 17:45

ميونيخ (د ب أ)
كشف تقرير صحفي في ألمانيا أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، يعتزم رفض العرض الجديد المقدم من نادي برشلونة الإسباني، للحصول على خدمات نجم هجوم النادي البافاري روبرت ليفاندوفسكي.
ويُعْتَقَد أن برشلونة عرض على بايرن دفع 40 مليون يورو، بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو مكافآت للاعب البولندي الدولي.
وكتبت صحيفة «بيلد» الألمانية اليوم الخميس، دون أن تفصح عن مصدرها، أن بايرن لن يقبل هذا العرض.
ولم تصدر ردود رسمية بعد على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.
كانت صحيفة «سبورت» الإسبانية ذكرت أن العرض الأخير المقدم من برشلونة، هو العرض النهائي للحصول على خدمات اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم، وقالت إن النادي الكتالوني يأمل في دفع المفاوضات مع بايرن قدماً والتوصل إلى اتفاق في يوليو المقبل.
وعلى هامش مؤتمر المستقبل «نويلاند/الأرض الجديدة/» في مدينة آخن، كان الرئيس الشرفي لبايرن أولي هونيس قد صرح بقوله: لا أعرف شيئاً عن وجود عرض جديد، لكن وفقاً للوضع في بايرن ولما سمعته في العديد من المحادثات، فإن برشلونة بمقدوره أن يوفر على نفسه تقديم عرض جديد.
وأضاف هونيس «70 عاماً»: أنا لا أقرر في هذا، لكن تصريحات مسؤولي بايرن ميونيخ كانت واضحة، فقد قالوا إن على روبرت أن يتم عقده في ميونيخ، ولا أستطيع أن أتصور وجود مبلغ ما يجعلنا نضعف أمامه.

ليفاندوفسكي
بايرن ميونيخ
برشلونة
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